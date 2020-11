Neonato trovato in una busta sul marciapiedi, è in ospedale

Ragusa - Ad accorgersi di lui un passante - Indaga la polizia

Condividi la notizia:











Ragusa – Neonato trovato in una busta sul marciapiedi a Regusa. Ad accorgersene un passante.

L’uomo, dopo aver sentito in maniera indistinta un lamento, avrebbe pensato a un cucciolo di animale. Poi la sorpresa: all’interno c’era un neonato, avvolto in una coperta, con ancora il cordone ombelicale attaccato.

Il piccolo è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero buone, ma in via precauzionale sarebbe stato posto in terapia intensiva prenatale.

Il fascicolo sarà trasmesso al tribunale dei minori, cui spetterà prendersi cura del bimbo. Indaga la polizia.

Condividi la notizia:











5 novembre, 2020