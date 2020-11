Palpeggia l’adetta alle pulizie del treno e aggredisce un poliziotto, arrestato

Roma - L'uomo è stato fermato anche grazie ad alcuni passeggeri che sono intervenuti in aiuto dell'agente

Roma – Prima ha palpeggiato una donna addetta al servizio di pulizia sul treno, poi ha aggredito un agente della polizia ferroviaria intervenuto.

A riferire il fatto, successo nel nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre a bordo di un treno regionale proveniente da Napoli, è la questura di Roma. Nei pressi della stazione di Priverno, il capotreno ha richiesto l’intervento della polizia ferroviaria perché un donna addetta al servizio di pulizia era stata palpeggiata da un uomo.

A bordo di quel treno c’era anche un agente della polfer di Roma Termini libero dal servizio che ha accolto la richiesta di intervento e si è messo alla ricerca del segnalato.

Durante il controllo, però, l’uomo, un cittadino nigeriano di 25 anni, si è scagliato contro il poliziotto con pugni e morsi ma alla fine è stato fermato anche grazie ad alcuni passeggeri che sono intervenuti in aiuto dell’agente.

Il 25enne è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria di Roma Termini per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è indagato in stato di libertà per violenza sessuale.

