Viterbo - L'uomo si è allontanato da Villa Immacolata facendo perdere le sue tracce - Antonio Scardozzi (Delegato alla protezione civile): "Chiunque veda in giro un uomo disorientato ci aiuti"

di Elisa Cappelli

Viterbo – Ritrovato il trolley di Giuseppe Maravigna, l’uomo scomparso nella notte tra sabato e domenica.

Si sarebbe allontanato senza avvisare nessuno da Villa Immacolata, la struttura dove era ricoverato, per poi far perdere le sue tracce.

Ieri le ricerche sono durate fino a che non si è fatto buio ma senza, purtroppo, portare nessun risultato.

L’unico elemento forse utile alle ricerche è il ritrovamento di un trolley che il 71enne aveva portato con sé.

Ma non è chiaro né come fosse vestito nel momento in cui si è allontanato né se sia cambiato successivamente.

In campo, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, la protezione civile Tuscia Viterbo e il soccorso alpino.

L’ultima traccia che ha lasciato con il suo telefono e su una cellula di Bagnaia – punto in cui ieri pomeriggio si sono concentrate maggiormente le ricerche – ma la stessa cellula, ha spiegato il consigliere comunale delegato alla protezione civile Antonio Scardozzi, “può essere anche allargata alla zona di Villa Immacolata, riportandoci quindi al punto di partenza”.

Le ricerche sono ripartite questa mattina con la luce del giorno e Scardozzi lancia un appello alla popolazione: “Chiunque veda in giro un uomo un po’ disorientato ci aiuti e avverta i vigili del fuoco. Abbiamo visto tutte le registrazioni delle telecamere in piazza a Bagnaia, tutto il pomeriggio i vigili fuoco sono stati con la loro postazione al cimitero di Bagnaia, hanno girato anche gli elicotteri, ma nessun ritrovamento. Siamo disperati, cerchiamo aiuto“.

Ieri presenti a Bagnaia anche la nipote dell’uomo con il marito ed è in arrivo la figlia da Londra.



Si allontana da Villa Immacolata e fa perdere le sue tracce

30 novembre, 2020