Trentamila euro per riaprire la tangenziale chiusa dal 20 ottobre

Viterbo - Comune - Corsia a salire dalla Tuscanese - Il sindaco Arena: "Va sostituita l'intera griglia, lavoro di un paio di giorni"

Viterbo – (g.f.) – Semianello chiuso dalla Tuscanese, i lavori sono più complessi e soprattutto onerosi del previsto.

L’arteria è stata bloccata nella direzione da Tuscanese e Cassia, lo scorso 20 ottobre. Una griglia rotta aveva suggerito prima di ridurre la circolazione a una sola carreggiata e poco dopo il blocco completo a salire.

Non sembrava un grosso intervento, ma a quanto pare non era così, visti i giorni che sono passati.. In quasi tre settimane, diverse le lamentele.

Il tratto interdetto costringe molti automobilisti a percorrere strade alternative con relative code. Disagi che non dovrebbero durare ancora per molto.

“C’era da sbloccare i fondi – spiega il sindaco Giovanni Arena – dalla ragioneria dovevano rendere disponibili i soldi necessari all’intervento”. Si tratta di una certa somma.” Occorrono trentamila euro – prosegue Arena – ritengo che ormai ci siamo.

Sono saltate le griglie che coprono l’intera corsia. Vanno cambiate per intero, poi va rifatto l’asfalto d’accompagnamento alla parte metallica”.

C’è voluto un po’ per trovare i soldi, servirà molto meno per portare a termine l’intervento e riaprire la tangenziale.

“Da come mi hanno spiegato – conclude il primo cittadino – occorrono un paio di giorni e la partenza è immediata con la disponibilità dei fondi”.

7 novembre, 2020