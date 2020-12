Armi clandestine, arrestati due fratelli

Farnese - In casa cartucce e un fucile detenuto illegalmente

Farnese – Armi clandestine, due fratelli in arresto.

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Tuscania, con l’aiuto di altri colleghi e del nucleo cinofili, hanno eseguito, nelle prime ore di questa mattina, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli per detenzione di armi e munizioni.

Dalle indagini, avviate nel mese di maggio 2020 e coordinate dalla procura di Viterbo, è risultato che i due fossero in possesso di armi clandestine, come spiega un comunicato inviato dai carabinieri.

“I due, un quarantenne e un 48enne, entrambi residenti a Farnese, sono stati arrestati nella mattinata odierna – si legge sulla nota dei militari – dopo che, nel corso della perquisizione domiciliare e nei luoghi di loro pertinenza, è stato rinvenuto un fucile illegalmente detenuto, con matricola abrasa, con all’interno due cartucce. Altre otto cartucce trovate a bordo delle loro auto”.

Sono in corso ulteriori indagini per verificare la possibilità che l’arma possa essere stata detenuta per commettere altri reati.

12 dicembre, 2020