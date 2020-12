Dipendenti trattati come schiavi e pagati poco più di un euro all’ora

Ischia di Castro - Una famiglia di quattro persone arrestata dai carabinieri - Le indagini scattate dopo la morte di un 45enne

Ischia di Castro – Con intimidazioni, vessazioni e minacce, avrebbero costretto decine di braccianti a lavorare all’interno delle loro aziende agricole in condizioni di schiavitù per poco più di un euro all’ora: padre, madre e due figli in manette. Un’intera famiglia di imprenditori è stata arrestata questa mattina all’alba dai carabinieri del comando provinciale di Viterbo, coadiuvati dal nucleo ispettorato lavoro di Viterbo e dal nucleo elicotteri carabinieri di Roma-Urbe.

Secondo quanto ricostruito dai militari, che hanno dato esecuzione alle quattro misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Viterbo, la famiglia gestiva a Ischia di Castro cinque aziende attive nell’allevamento ovini e nella produzione di latte e lana. Oltre cinquemila capi di bestiame e una quarantina di dipendenti, costretti a lavorare senza orari né riposi settimanali per poche centinaia di euro al mese e a vivere in alloggi fatiscenti e in condizioni igieniche scarsissime.

A far scattare le indagini nel giugno del 2019, il rinvenimento del cadavere di un cittadino straniero a Ischia di Castro. Secondo quanto emerso, l’uomo, un 45enne originario dell’Albania, sarebbe in realtà morto all’interno dell’azienda agricola di cui era dipendente e poi, su richiesta dei titolari, sarebbe stato portato via da un parente. I successivi approfondimenti dei militari avrebbero fatto emergere un sistema di gravissimo sfruttamento – anche attraverso intimidazioni e vessazioni – della manodopera, soprattutto straniera. I dipendenti, trattati come schiavi, vivevano in alloggi di fortuna e guadagnavo poco più di un euro all’ora.

I quattro famigliari arrestati questa mattina, sono tutti indagati, a vario titolo, per occupazione di lavoratori stranieri clandestini, estorsione aggravata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e sfruttamento aggravato della manodopera.

Le cinque aziende saranno ora gestite da amministrazioni giudiziari, che ne scongiureranno la chiusura.

15 dicembre, 2020