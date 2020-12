“Muro di cinta crollato per maltempo, riaperta la strada”

Bassano in Teverina - Lo fa sapere il sindaco Alessandro Romoli

Bassano in Teverina – “Muro di cinta crollato, riaperta la strada”.

Il sindaco di Bassano in Teverina Alessandro Romoli fa sapere che si è concluso l’intervento per riportare alla normalità dopo che questa mattina un muro di cinta in via regina Elena, nel rione Caponte, è crollato in seguito all’ondata di maltempo che si è abbattuta nella Tuscia.

“Rispetto al muro crollato – fa sapere Romoli – abbiamo ripristinato il tutto grazie al valido supporto dell’impresa Simoncini e alla protezione civile comunale. La strada è riaperta”.

Non ci sono stati feriti.

8 dicembre, 2020