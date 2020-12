Tribunale - Attraccate a 70 boe altrettante imbarcazioni da diporto - Blitz della guardia di finanza

Capodimonte – (sil.co.) – Ormeggio per barche abusivo sul lago di Bolsena, alla sbarra un ristoratore di Capodimonte.

Risale all’estate del 2017 il blitz della guardia di finanza che nello specchio d’acqua davanti al locale ha trovato 70 boe fuorilegge cui erano attraccate altrettante imbarcazioni da diporto.

“Il titolare del circolo non aveva alcuna concessione e la zona era anche sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico”, ha spiegato uno dei militari intervenuti al giudice Gaetano Mautone.

“Di sicuro era un’attività organizzata, abbiamo trovato anche un elenco dei clienti che avevano la barca ormeggiata nell’area lacustre, per la quale l’imputato era privo di qualsiasi titolo autorizzativo”, ha proseguito il testimone, spiegando he l’operazione è scattata in seguito a un’attività di verifica delle concessioni demaniali sul lago di Bolsena.

Il difensore Edoardo Maria Manni ha sottolineato come l’imputato risulti essere il gestore dell’adiacente ristorante.

Al termine dell’udienza, il processo è stato rinviato al 17 dicembre dell’anno prossimo.

12 dicembre, 2020