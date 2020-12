“Parola d’ordine, mai più un filo d’erba fuori posto in città”

Viterbo - Comune - Il sindaco Arena parla degli investimenti nel verde pubblico

Viterbo – (g.f.) – “La parola d’ordine è: non dovrà esserci un filo d’erba fuori posto in città”. Un bell’impegno, quello che si prende il sindaco Giovanni Arena.

Presentando lo studio sul verde urbano, il primo cittadino, forte delle somme stanziate, si pone l’ambizioso obiettivo.

“Abbiamo investito moltissimo – osserva Arena – triplicato sul verde pubblico e la parola d’ordine è, non un filo d’erba nella nostra città fuori posto. Una scommessa non da poco”. Anche perché finora qualche problema c’è stato.

Altro che fili d’erba, in alcuni punti di Viterbo, erbacce dalla crescita fuori controllo hanno invaso vie e marciapiedi.

“Ci assumiamo la nostra responsabilità – continua Arena – ma è inutile nascondere le difficoltà dovute al Covid. Non è una scusa. Basti pensare che per due mesi sono stati bloccati tutti i lavori pubblici. A Roma l’unica eccezione è stata per la metropolitana in costruzione”.

Arena guarda a Pratogiardino, gli interventi in programma, lui che da assessore aveva fatto abbattere parte del muro di cinta per rendere visibile dall’esterno il verde.

“Con 250mila euro, mi auguro che da qui a primavera possa rinascere, lo stesso auspicio che ho per tutta la città”. Il sindaco può partire da qualcosa di concreto. “Oggi con l’apertura del cantiere, sono iniziati i lavori per il marciapiedi a Ponte dell’Elce”. Si comincia a camminare?

10 dicembre, 2020