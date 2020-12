A piazzale Gramsci pini pericolosi, da abbattere e sostituire

Viterbo - Scelta inevitabile per l'assessore Contardo (Verde pubblico): "Non è gestibile in un contesto urbano"

Viterbo – (g.f.) – “A piazzale Gramsci i pini saranno abbattuti, non si può fare diversamente”. C’è un progetto da 800mila euro di sistemazione in zona e l’assessore Enrico Maria Contardo (Verde pubblico) non nasconde che con questo tipo di pianta la convivenza non è più possibile. Da tempo.

“Non è gestibile in un contesto urbano – spiega Contardo – sono pericolose, oltre ad attrarre stormi. Capisco i dubbi di qualcuno, ma saranno sostitute con altri alberi che non danno problemi.

Il settore Lavori pubblici ha predisposto un progetto da 800mila euro per piazzale Gramsci, alcuni saranno abbattuti, hanno oltre cento anni. La situazione è difficile anche fuori porta Romana o al Sacrario”. Ragioni per cambiare non ne mancano.

“Negli ultimi anni – spiega Rocco Sgherzi, docente Unitus – si sono rivelate piante non idonee per la città, se ne sono cercate altre più compatibili. All’epoca i pini domestici furono scelti perché garantivano una crescita veloce e un attecchimento, posizionati senza un disegno preciso.

È una pianta bellissima che tuttavia necessita di spazi ampi e non è compatibile col traffico urbano. I pini andranno inevitabilmente sostituiti”.

A Viterbo, secondo lo studio Unitus, l’albero che s’incontra più di frequente è il tiglio, ce ne sono 825 su 2700 censiti, mentre i platani sono 148, più che altro fra viale Trieste e pratogiardino Battisti.

13 dicembre, 2020