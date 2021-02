Viterbo - Morte di Ugo Gigli - Battistoni ricorda l'ex direttore generale dell'Ater

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mi unisco al dolore per la scomparsa di Ugo Gigli. Si tratta di una grave perdita per Viterbo e per l’intera provincia.

Ugo, grazie alla sua passione e al suo impegno, è stato un punto di riferimento per tanti amministratori locali e, soprattutto, per tutto quel mondo di persone bisognose e in situazioni di criticità, a cui è sempre rimasto vicino dall’interno dell’Azienda territoriale di edilizia residenziale, in oltre quarant’anni di attività.

Ci lascia un amico dal grande spessore umano, un protagonista di primissimo piano della scena sociale e politica del nostro territorio.

Una persona sempre leale, anche in quelle occasioni in cui abbiamo vissuto da avversari, alcune competizioni elettorali.

Porgo al fratello Rodolfo e a tutta la famiglia, in questo triste momento che ci unisce, le più sincere e sentite condoglianze.

Francesco Battistoni

Sottosegretario all’Agricoltura

Condividi la notizia:











28 febbraio, 2021