Viterbo - L'ex direttore delle case popolari è morto a 81 anni

Viterbo – È morto Ugo Gigli.

L’ex direttore delle case popolari di Viterbo si è spento nelle prime ore del mattino, nella sua abitazione.

Gigli è stato assessore provinciale. Aveva 81 anni. Dieci giorni fa era stato ricoverato per problemi di salute. Da tempo soffriva di disturbi cardiaci e, nell’ultimo periodo, c’erano state alcune complicazioni.

Dall’ospedale era voluto tornare a casa.

Ugo Gigli era il fratello di Rodolfo, esponente della Democrazia cristiana, ex presidente della regione, sindaco di Viterbo e deputato, meglio conosciuto in città come Nando.

Una famiglia da sempre molto nota e in vista, per il ruolo politico di Nando e l’incarico di Ugo all’Ater. È stato alla direzione generale dell’ente per quarant’anni, fino al 2015.

I funerali martedì 2 febbraio alle 10 al santuario della Quercia.

28 febbraio, 2021