“Entusiasta, sensibile, generoso e sempre pronto a nuovi progetti”

Viterbo - Morte di Ugo Gigli - Il sindaco Arena ricorda l'ex direttore dell'Ater, suo amico dagli anni Sessanta

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Ugo Gigli.

Un’amicizia di lunghissima data che parte dagli anni Sessanta.

Un grande personaggio sia dal punto di vista umano che imprenditoriale e politico.

Spesso ci incontravamo per un caffè in via Garbini nei pressi degli uffici comunali, era sempre bello ascoltare i suoi racconti di vita vissuta nella realtà viterbese, era veramente una persona entusiasta, sensibile e generosa, sempre pronto a iniziare nuovi progetti.

Mi unisco al dolore dei familiari, ricordandolo sempre con stima e amicizia.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

Condividi la notizia:











28 febbraio, 2021