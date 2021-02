“I fondi della regione per la pandemia andavano spesi diversamente e per tutti…”

Vitorchiano - I consiglieri di minoranza Alessio Marzo e Gemini Ciancolini commentano la proposta di ricandidatura del sindaco Grassotti e annunciano che scriveranno al prefetto Bruno e al governatore Zingaretti

Condividi la notizia:











Vitorchiano

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Abbiamo letto la notizia che il sindaco Ruggero Grassotti intende ricandidarsi.

Nel suo intervento non una parola sulla pandemia, che in questo drammatico momento è l’argomento che ogni sindaco pone al primo posto.

A Vitorchiano, nonostante i cittadini stiano vivendo la profonda crisi, come tutti, il comune sta inviando alla popolazione, cartelle Imu e Tasi, senza nessuna agevolazione, anche se si potrebbe usufruire magari dei fondi che la regione Lazio ha mandato ai comuni per l’emergenza Covid.

A tale proposito abbiamo fatto un’interrogazione al sindaco, la cui risposta è arrivata ben oltre i tempi previsti e quindi quasi passata nel dimenticatoio.

Nel periodo natalizio sono stati distribuiti circa 250 pacchi alimentari, sostanziosi, ai cittadini over 80 indistintamente a tutti, senza tenere conto del reddito, della reale necessità della persona ricevente, di gente addirittura deceduta o ricoverata in Rsa. Il tutto era accompagnato da un biglietto che non aveva né il logo del comune, né quello della regione Lazio, solamente una scritta “L’amministrazione comunale”.

Noi riteniamo che se la regione Lazio ha mandato al comune dei fondi per la pandemia, intanto ne avrebbero dovuto usufruire tutti, e poi ci potevano essere cose più indispensabili, tipo saturimetri, mascherine Ffp2 o quant’altro.

Non vogliamo pensare che si possano usare questi strumenti e denari, per fare campagna elettorale, per questo sarà nostra cura inviare una nostra nota, sia a sua eccellenza il prefetto di Viterbo, sia al presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti.

La salute è il bene primario della nostra comunità e i fondi vanno spesi solo ed esclusivamente per il motivo per cui sono stati erogati.

Alessio Marzo

Gemini Ciancolini

Consiglieri di minoranza al Comune di Vitorchiano

Articoli – “Mi ricandido per completare il cambiamento iniziato 5 anni fa”

Condividi la notizia:











21 febbraio, 2021