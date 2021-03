“Sindaco non può mancare la tua firma, sarebbe un tradimento dei cittadini…”

Coronavirus - Misure anti-Covid meno restrittive per la Tuscia, Chiara Frontini (Viterbo 2020) chiede ad Arena di sottoscrivere l'appello al ministro Speranza e al governatore Zingaretti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tra tutte le firme degli amministratori a sostegno della richiesta diretta a Speranza e Zingaretti di ridurre le misure restrittive in Tuscia, non può mancare quella del sindaco di Viterbo. Davvero. Sarebbe un tradimento nei confronti dei cittadini che il sindaco di Viterbo ha l’onore di rappresentare.

Caro sindaco Arena, viviamo un tempo difficile in cui si chiede a chi ha le “leve del potere” di decidere tra salute ed economia. Noi amministratori locali siamo in prima linea e ascoltiamo ogni giorno storie di bambini alle prese con la Dad, di partite Iva stritolate dall’incertezza, di imprenditori ed artigiani che si vedono sfumare investimenti di una vita: e abbiamo sempre spronato, dato coraggio, infuso speranza, richiamando al rispetto delle regole. Continueremo a farlo.

Ma quelle regole che chiediamo di rispettare, devono essere comprese dai cittadini e da noi per primi: devono essere proporzionate al rischio sanitario attuale, alla situazione del territorio in cui si vive, alle previsioni dell’andamento dei contagi. La zona rossa, a Viterbo e nella Tuscia, oggi non lo è. Se lo fosse stato, tutti noi avremmo dovuto sostenere la scelta e contribuire, nel nostro piccolo, a spiegare e supportare. Ma non lo è.

Anche esponenti della tua maggioranza, sindaco Arena, si stanno spendendo per questa battaglia: chiedere una valutazione più capillare degli indici di contagio ed inserire la provincia di Viterbo in zona arancione.

Non è tempo di preoccuparsi se si appartiene a un partito di governo o di opposizione. Non è tempo di farsi spaventare da presunti falli di reazione che qualcuno al governo o alla regione potrebbe perpetrare nei confronti di chi firma un appello a tutela dei propri cittadini. È tempo del coraggio, di mettere in atto ogni mossa possibile per dimostrare di essere dalla parte di Viterbo e dei viterbesi.

Chiara Frontini

15 marzo, 2021