“I boati non sono dovuti a crolli di fabbricati sulla rupe”

Orte – (pierdo.pa.) – “I boati non sono dipesi da crolli di fabbricati sulla rupe”. Il comandante dei vigili del fuoco Davide Pozzi spiega cosa è emerso dalle prime verifiche svolte in seguito ai rumori provenienti dal sottosuolo avvertiti, ormai da qualche giorno, da alcuni cittadini di Orte.

Un elicottero del reparto volo di Ciampino ha sorvolato la zona per provare a fare luce sul fenomeno.

“Il nostro lavoro – spiega il comandante Pozzi – è stato quello di verificare se questi boati potessero provenire da crolli localizzati in strutture disabitate non visibili dall’esterno.

Ciò che è emerso, è che non ci sono situazioni di questo tipo e quindi lo abbiamo comunicato al comune che dovrà fare dei controlli strumentali sulla situazione che si sta verificando”.

E cioè? “Accertamenti fatti con dispositivi che servono per rilevare rumori, vibrazioni o impulsi che provengono dal masso roccioso su cui è appoggiata Orte. Per quanto abbiamo potuto vedere noi, non ci sono state situazioni che potessero spiegare questi boati con dei crolli di fabbricati”.

Difficile capire al momento da cosa possano essere dipesi: “Bisogna attendere indagini che potranno essere fatte da geologi, mediante opportune strumentazioni per capire in dettaglio. Il nostro lavoro, per ora, si è concluso”.

I vigili hanno operato lunedì mattina. “E’ stato fatto un sorvolo per comprendere la situazione dall’alto e, da una verifica a vista come quella che possiamo fare noi in emergenza, non è apparso nulla.

Inoltre, telefonate direttamente alla sala operativa per richieste di soccorso causate da crolli o cose simili non sono arrivate, quindi l’attività si chiude qui”.

Il sindaco Angelo Giuliani ha fatto sapere che martedì 2 marzo non ci sono stati boati. “Abbiamo dato incarico a un geologo per le rilevazioni di suoni. Ieri però non si sono sentiti e non è stata segnalata dai cittadini alcun tipo di criticità. Siccome però non hanno cadenza regolare, approfondiremo”.

Infine anche la Protezione civile aveva riferito che “già da venerdì erano stati avvisati il dipartimento nazionale di protezione civile e Ingv”.

3 marzo, 2021