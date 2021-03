“Pannelli turistici e un bus navetta per portare le persone dal polo commerciale al centro storico”

Economia - Viterbo - L'idea è del sindaco Giovanni Arena: "Per mettere in collegamento due realtà economiche importanti" - Ieri l'inaugurazione di Globo all'interno della nuova area

di Daniele Camilli

Polo commerciale – Globo

Viterbo – “Pannelli turistici e un bus navetta all’ingresso del polo commerciale per portare le persone nel centro storico. A breve presenteremo “. L’idea è del sindaco di Viterbo Giovanni Arena. Ieri mattina l’inaugurazione di Globo, calzature, abbigliamento e casa, che di fatto apre al pubblico la nuova area commerciale a nord della città.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

A Globo, due padiglioni per 2500 metri quadrati ciascuno e circa 40 dipendenti, dovrebbero seguire anche altre due realtà, Risparmio casa e Lidl. Si tratta di ricollocazioni di attività commerciali già presenti sul territorio di Viterbo.

Viterbo – Polo commerciale – Globo

Il polo commerciale occupa 60 mila metri quadrati di superficie. Di questi, 20 mila sono dedicati al commercio e 40 mila a parcheggi, 300 in tutto, e aree verdi. All’esterno anche una strada a 4 corsie e una rotatoria. Entrambe costruite a seguito del polo.

Viterbo – Polo commerciale – L’inaugurazione di Globo

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiega Arena – è quello di far conoscere i quartieri medievali e non solo alle persone che visiteranno il polo. Al suo esterno metteremo dei pannelli turistici per promuovere il nostro patrimonio storico, così come un bus navetta per portare le persone in centro. I pannelli racconteranno le bellezze di Viterbo. Centro commerciali e commercio nel centro storico sono visti spesso in contrapposizione. Dobbiamo invece fare in modo – conclude il sindaco – che possano lavorare in sinergia”.

Daniele Camilli

19 marzo, 2021