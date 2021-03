Coronavirus - È l’iniziativa annunciata dal commissario locale di Forza Italia Andrea Angeli

Montefiascone – “Raccolta firme per un centro vaccini a Montefiascone”. È l’iniziativa annunciata dal commissario locale di Forza Italia Andrea Angeli per chiedere alla Asl di Viterbo, alla Regione Lazio e alla commissaria prefettizia del Comune di portare in paese un punto per effettuare le vaccinazioni anti Covid.

“Stiamo organizzando – spiega Andrea Angeli – una raccolta firme per l’immediata apertura di un centro vaccinazioni Covid a Montefiascone. Poi le firme, una volta raccolte, verranno mandate agli organi di competenza. È inimmaginabile che in un paese come Montefiascone non ci si organizzi per velocizzare le vaccinazioni”.

Questa richiesta, rivolta alla Regione Lazio, alla dirigenza della Asl di Viterbo e alla commissaria del Comune di Montefiascone, arriva dopo la disponibilità nell’allestimento del servizio da parte delle associazioni Asvom Odv e Solidarietà Falisca.

Infatti il 15 marzo i presidenti delle due associazioni di Montefiascone, Tonino Fiani e Algerina Monachini, hanno inviato una lettera all’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato, al prefetto di Viterbo Giovanni Bruno, alla direttrice generale della Asl Daniela Donetti e alla commissaria prefettizia del Comune di Montefiascone Anna De Luna.

In questo documento i presidenti delle due associazioni di volontariato hanno esposto nel dettaglio la pianificazione che potrebbe portare all’apertura di un centro vaccini a Montefiascone: l’Asvom metterebbe a disposizione i locali della sede operativa in località Le Guardie, dove tra l’altro vengono effettuati i tamponi dai medici di base, e il personale per la logistica mentre la Solidarietà Falisca un’ambulanza di rianimazione con equipaggio qualificato pronta sul posto per ogni necessità.

“I nostri concittadini – aggiunge il commissario locale di Forza Italia – si devono spostare a Bolsena, Viterbo, Acquapendente e addirittura a Tarquinia. Perché non si passa ad utilizzare anche la palestra comunale, come fatto in altri comuni, per le vaccinazioni? In pochissimo tempo il problema potrebbe essere risolto con velocità e soprattutto con una maggiore utilità di fruizione. Questa nostra richiesta la facciamo alla Regione Lazio, alla dirigenza della Asl di Viterbo e alla commissaria comunale di Montefiascone”.

Sempre sulla questione di portare un centro vaccinazione anti Covid a Montefiascone sono intervenuti precedentemente altri esponenti della politica e dei sindacati.

Il presidente Mario Tofanicchio di Ada Viterbo e il segretario Uil Pensionati Viterbo Franco Palumbo hanno chiesto spiegazioni sul perché l’ospedale di Montefiascone è stato escluso come centro vaccinazioni, e poi sono intervenuti anche il presidente del comitato civico “Montefiascone Rinasce” Roberto Viola e il coordinatore locale di Fratelli d’Italia Dante La Corte.

“È importante – conclude Andrea Angeli – che i vaccini vengano somministrati anche a Montefiascone. La gente vuole vaccinarsi ed in fretta per combattere definitivamente il Covid”.

29 marzo, 2021