Dopo il rifiuto a sorpresa di Eramo, il 10 altra assemblea Talete

Viterbo - Si torna a scegliere un altro amministratore unico per la società idrica mentre si rincorrono le voci sul perché della rinuncia

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Talete, è tutto da rifare. Con fatica e soprattutto con le solite difficoltà nel trovare una sintesi, i soci sindaci erano arrivati, seppure sul filo della scadenza ultima prevista a individuare l’amministratore unico per la società idrica.

Biagio Eramo. Ingegnere esperto nel settore, con incarichi ad Acea, Ama e un corposo volume di pubblicazioni in materia, era pronto, come aveva avuto modo di dire a Tusciaweb, ad affrontare i problemi della società idrica, simili, aveva detto ad altre realtà.

Pronto, seppure non avesse ancora sciolto la riserva sull’incarico. Dopo un confronto, però, quell’ok tanto atteso è sfumato. Sconcertato il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, dal gran rifiuto e da un ruolo ancora da ricercare.

Il prossimo 10 marzo alle 11, nuova assemblea dei soci, dando per scontato che quella in prima, il 9 alle 23,50 salterà.

A chiamare tutti a riunirsi nuovamente è il presidente dimissionario Andrea Bossola. Suo malgrado ancora al vertice, seppure limitato alle attività correnti. Mentre chi doveva succedergli, discretamente saluta e se ne va.

Lasciando una serie d’ipotesi sulle ragioni che l’hanno portato a maturare la scelta. Motivi personali, si dice. Che però dovrebbero essere sopraggiunti a nomina avvenuta, viceversa non avrebbe inviato il curriculum, rendendosi disponibile.

Impegno gravoso a fronte di un compenso che per un amministratore unico non è il top, è un’altra delle voci sulle motivazioni che circolano. Un aspetto su cui anche il sindaco Giovanni Arena aveva messo in guardia nel corso del consiglio comunale straordinario sulla partecipata.

L’amministratore al posto del cda avrebbe avuto un diverso e maggiore trattamento economico.

Un’ultima chiacchiera sul perché del diniego vorrebbe che Eramo non sia stato informato con dovizia di particolari sull’attività che avrebbe dovuto portare avanti, una presenza costante e pure intensa a Viterbo, per via del momento difficoltoso attraversato da Talete.

Qualunque sia il motivo, il dato principale è che la casella d’amministratore unico è ancora vuota. Sfumata una, in mano ai soci restano ancora due candidature, quella di Michela Ticciati, ingegnera chimica e Sergio Rossi, classe 1968. A meno che nel frattempo non si proponga qualcun altro e fatti salvi eventuali ulteriori ripensamenti.

4 marzo, 2021