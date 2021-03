“Sconvolto per la morte di Sganappa, un pensiero a madre e figlia rimaste ferite”

Incidente sulla Tuscanese - Viterbo - Il cordoglio del senatore Umberto Fusco, che fa sapere che nello scontro è rimasta coinvolta anche "Valentina Brachino, candidata alle elezioni regionali e amministrative per la Lega"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Paolo Sganappa, a seguito di un tragico incidente automobilistico avvenuto ieri sera sulla strada Tuscanese, nel tratto antecedente l’entrata nel borgo di Monterazzano.

La perdita di Paolo, giovane di 41 anni di Monterazzano che lascia un figlio, ha sconvolto me, la mia famiglia e un’intera comunità.

Sono vicino al dolore della famiglia Sganappa e con grande commozione esprimo il mio cordoglio per la sua perdita.

Il mio pensiero va ora ad Antonella e Valentina, madre e figlia, rimaste duramente ferite nello stesso incidente, ora in ospedale per far fronte alle importanti ferite riportate.

Confidiamo che Antonella e la figlia Valentina Brachino che, tra l’altro, è stata politicamente impegnata come candidata alle elezioni regionali e poi alle ultime elezioni amministrative di Viterbo del 2018 per la Lega, possano rimettersi quanto prima.

La mia vicinanza va, a nome mio e della Lega, alle loro famiglie, ai loro cari e all’intera comunità di Monterazzano, rimasta duramente colpita da questa triste vicenda.

Umberto Fusco

Senatore Lega

28 marzo, 2021