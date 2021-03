Terribile scontro auto contro furgone, un morto e due donne incastrate nelle lamiere

Deceduto un uomo di 41 anni - Sul posto polizia, vigili de fuoco e 118 - FOTOCRONACA E VIDEO

Viterbo – Auto contro furgone, un morto. Due donne ferite. L’auto e il furgone dall’impatto sono stati distrutti nella parte anteriore.

Terribile incidente frontale verso le 21,15, sulla strada Tuscanese.

Paolo Sganappa

All’incirca un paio di chilometri dopo il bivio per le Terme dei Papi, per cause ancora da accertare, un’automobile Bmw 320 e un furgone Fiat Scudo si sono scontrati. La macchina procedeva verso Tuscania, il furgone verso Viterbo.

Tre le persone coinvolte nell’impatto. Per un uomo, Paolo Sganappa viterbese di 41 anni, non c’è stato niente da fare. È morto sul colpo. Era alla guida del furgoncino. Sulla Bmw, due donne, rimaste incastrate tra le lamiere. Per liberarle dalla vettura, ridotta a un ammasso di ferro, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Le donne sono state portate in ospedale a Belcolle.

Sganappa viveva a Monterazzano ed era molto conosciuto. Lascia la compagna e un bimbo. Lavorava nel campo delle macchine da caffè.

Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale per i rilievi e un’ambulanza del 118 per i soccorsi. La Tuscanese è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora.

28 marzo, 2021