Tenta la fuga alla vista dei carabinieri, arrestato con quasi due etti di droga

Viterbo - Inseguito e bloccato in una zona dove i militari sospettavano si recassero giovani in cerca di stupefacenti

Viterbo – Tenta la fuga alla vista dei carabinieri, inseguito e bloccato. Arrestato con quasi due etti di droga.

“I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo – fanno sapere i carabinieri in una nota – durante un servizio di osservazione a distanza svolto nei pressi di un centro di accoglienza per stranieri di via Vismara dove avevano i sospetti che vi si recassero giovani viterbesi in cerca di sostanze stupefacenti, hanno notato un cittadino straniero ospite del centro, che si muoveva in modo sospetto ed hanno deciso di avvicinarsi per poi effettuare un controllo più approfondito.

Lo straniero accortosi dell’arrivo dei carabinieri, evidentemente avendo qualcosa da temere, ha iniziato a correre tentando la fuga, ma i carabinieri, nonostante una forte resistenza sono riusciti a bloccarlo e lo hanno subito perquisito ed hanno capito che il tentativo di fuga era dovuto per cercare di disfarsi di un involucro contenente 182 grammi di hashish già divisa in dosi e quindi pronta ad essere spacciata.

Provvidenziale l’ intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato ed hanno recuperato l’ involucro; subito dopo è stato perquisita la camera del centro di accoglienza nella sua disponibilità e sono stati trovati altri 10 grammi di marijuana.

Al termine delle operazioni è stato dichiarato in arresto, e portato in caserma per essere ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia e messo a disposizione della procura della repubblica di Viterbo”.

2 marzo, 2021