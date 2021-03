“Ugo Gigli ha segnato la storia del territorio e della vita politica della città”

Viterbo - Il saluto di don Massimiliano Balsi all'ex direttore dell'Ater - Questa mattina i funerali nella Basilica della Quercia - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – “Il saluto che oggi rivolgiamo a Ugo Gigli è al tempo stesso un momento di consegna e memoria. Memoria di un uomo che con la sua presenza ha segnato la storia del territorio, così come della vita sociale e politica della nostra città. Il ricordo di un uomo che è stato marito, uomo, fratello, padre. Consegna, perché in questo momento invochiamo la misericordia di Dio per il nostro fratello affinché possa essere perdonato e accolto. Consolazione, misericordia e forza”. Il saluto di don Massimiliano Balsi ad Ugo Gigli. I funerali, questa mattina. Nella Basilica della Quercia, a Viterbo.

“Ugo – ha proseguito don Massimiliano – in questo momento si presenta a Dio non tanto con quelle fragilità che ci appartengono, ma con quel bene compiuto e portato a compimento. Ugo è stato un uomo che ha vissuto intensamente, pienamente. Un uomo che ha scelto”.

Tantissime le persone in chiesa. Amministratori, politici, associazioni, familiari. Un intero percorso di vita che si è intrecciato con la storia della città e del territorio. Un personaggio centrale nella storia di Viterbo e della Tuscia, assieme al fratello Rodolfo, in prima fila. Commosso. In silenzio tutti gli altri. Un rispetto profondo. Tra i banchi anche il sindaco di Viterbo Giovanni Arena e il consigliere regionale Enrico Panunzi, così come l’ex sindaco di Bagnoregio Francesco Bigiotti, il sindaco di Bassano in Teverina Alessandro Romoli, il consigliere comunale Alvaro Ricci e il presidente dell’Ater, Ivan Grazini.

“Siamo chiamati ad accogliere Ugo per il bene compiuto – ha proseguito l’omelia don Massimiliano -. Aveva il suo carattere. Un carattere forte, che tuttavia viveva con semplicità. Ha saputo mettere a frutto i talenti che portava nel cuore. Ha saputo impegnarsi nella storia del territorio e lo ha fatto con le sue caratteristiche, la sua intelligenza e il suo modo di vedere. Cosa che lo portava a scontri e interazioni. Sempre alla ricerca del bene comune, ossia di ciò che è importante per tutti e non per pochi”.

L’ex direttore generale dell’Istituto case popolari di Viterbo, Ugo Gigli, si è spento domenica scorsa, nelle prime ore del mattino, nella sua abitazione. Aveva 81 anni. Dieci giorni fa era stato ricoverato per problemi di salute. Da tempo soffriva di disturbi cardiaci e, nell’ultimo periodo, c’erano state alcune complicazioni.

Ugo Gigli era il fratello di Rodolfo, esponente di spicco della Democrazia cristiana, ex presidente della regione, sindaco di Viterbo e deputato. Meglio conosciuto in città come Nando.

Ugo Gigli è stato alla direzione generale delle case popolari per quarant’anni. Fino al 2015. Nei primi anni Duemila era stato anche assessore provinciale al Bilancio. Questa mattina, accanto all’altare, il gonfalone di palazzo Gentili. Gigli si candidò anche nella lista che sosteneva Alessandro Mazzoli alla presidenza della provincia, contro Francesco Battistoni per il centrodestra.

“Ugo aveva anche una grande capacità – ha concluso don Massimiliano -. La capacità di saper cogliere il bisogno dell’altro. La sua porta era una porta aperta. La sua generosità e disponibilità lo portava a vedere non solo il bisogno degli altri ma a commuoversi per quel bisogno. E sono stati tanti a sperimentare la sua generosità”.

Al termine della messa sono state infine raccolte delle donazioni “destinate – ha ricordato il sacerdote della Quercia – ai più bisognosi della città”.

Daniele Camilli

2 marzo, 2021