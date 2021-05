“Dall’opposizione menzogne grossolane, hub vaccinale pronto la prossima settimana”

Viterbo - Coronavirus - Il sindaco Giovanni Arena interviene sulla palestra di Santa Barbara individuata come centro di somministrazione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A due anni del termine della consigliatura, le opposizioni hanno deciso di dare il peggio di sé.

Giovanni Arena

Riguardo l’hub vaccinale ho sentito dire una sequela di falsità incredibili, come mancanza di bagni, acqua, energia elettrica etc. Mi sono abituato a sentirmi dire dall’opposizione solo “no” su tutto. Pensate, hanno detto “no” persino alle nuove asfaltature delle strade. Questo la dice lunga sul loro atteggiamento distruttivo, ma questo fa parte del gioco. Però leggere menzogne così grossolane inventate solo per mettere in cattiva luce il sindaco sono un’offesa per chi le subisce e per chi le legge.

Abbiamo aggiornato una giunta, perché non era pronta un’altra delibera. Quella del centro vaccinale non c’entra nulla.

La struttura che è pronta e disponibile ha richiesto un forte impegno da parte mia e di altri colleghi: primo tra tutti Giulio Marini, che ha anche trovato la copertura della pavimentazione.

La palestra a Santa Barbara durante i lavori

Al contrario di quanto falsamente asserito, la Asl dovrà pagare, come del resto già fa in ospedale e come fanno tutti coloro che utilizzano locali altrui, energia elettrica, acqua e sanificazione.

È mio dovere, come massima autorità sanitaria, impegnarmi con tutte le forze a garantire ai miei cittadini una struttura che possa permettere la vaccinazione di massa, nel più breve tempo possibile, e ciò sarà realizzabile con le 12 postazioni che può garantire la palestra di Santa Barbara.

Come promesso, dalla prossima settimana l’impianto sarà pronto.

Detto ciò, se ci fossero situazioni migliori già disponibili sarei il primo a esserne felice. L’importante è vaccinarsi tutti il prima possibile.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

30 maggio, 2021