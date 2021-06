“Arena non dà ‘sole’, il problema è che le prende dalla sua giunta e dalla sua maggioranza…”

Lettere al direttore - Viterbo - Il capogruppo Pd Alvaro Ricci "difende" il sindaco e lo mette in guardia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Caro direttore,

Ho letto il suo editoriale “Nessuno tocchi Arena!”.

Giovanni Arena e Alvaro Ricci

Evidente il senso e la necessità di chiarire a certi “asini”, come lei li chiama, ammesso che ci riuscirà, che gli attacchi e gli scontri non debbano mai essere intesi come rivolti alla persona, ma al politico o alla politica.

Che Giovanni Maria Arena sia persona per bene è fuori discussione e anche particolarmente affabile e simpatico, un amico di cui andare fieri.

Insomma una persona che non dà “sole”, il problema è che le prende. Specialmente dalla sua giunta e dalla sua maggioranza.

Detto questo, direttore, la macchina usata che compreresti giustamente da Arena ha un solo problema è che è stata dallo stesso acquistata già usata dalla sua maggioranza che gli ha rifilato una cosiddetta “sola”, candidandolo e poi abbandonandolo al suo destino.

A proposito di asini, mi viene in mente che la situazione della nostra città, ormai allo stremo, stretta tra un sindaco sfiduciato che non si dimette e la sua maggioranza che non crede più in lui, ma non lo sfiducia (ancora), rischia di fare la fine del famoso asino di Buridano che, come oggi Viterbo, affamato e assetato è accovacciato esattamente tra due mucchi di fieno con, vicino a ognuno, un secchio d’acqua, ma non c’è niente che lo determini ad andare da una parte piuttosto che dall’altra.

Perciò, resta fermo e muore…

Speriamo che in questo caso qualcuno invece prenda al più presto una decisione prima che sia troppo tardi per i Viterbesi.

Alvaro Ricci

Capogruppo Pd

22 giugno, 2021