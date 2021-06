Biblioteca, laboratori, ostello e museo multimediale…

Viterbo - L'ospedale vecchio diventa "Borgo della cultura" - Il complesso ospiterà anche l'archivio di stato e della soprintendenza - Il ministro Franceschini: "Progetto straordinario, finanziamenti dal Mibact" - Il governatore Zingaretti: "Cambierà il volto di tutta la città"

Condividi la notizia:











Viterbo – La rinascita dell’ospedale vecchio di Viterbo. Dopo anni di abbandono, il complesso diventerà un “Borgo della cultura”. Nelle intenzioni, un centro culturale specializzato e innovativo che sarà anche sede dell’archivio di stato e della soprintendenza. “Troveranno spazio – spiega Carlotta Piacentini, ingegnera della Asl – la biblioteca consorziale, laboratori di restauro, ostello della gioventù, casa del pellegrino, museo multimediale e spazi coworking”.

Viterbo – L’ingresso dell’ex ospedale

Una seconda vita per l’antico ospedale grande degli infermi, struttura del XVI secolo chiusa da quasi vent’anni: era il 2002. “Questo intervento – dice Daniela Donetti, direttrice generale della Asl – rappresenta la riqualificazione di tutto il centro storico di Viterbo. Il vecchio ospedale sarà custode della memoria storica con una progettualità in chiave moderna. Un luogo di cultura ma anche di aggregazione, sviluppo economico e sociale nel cuore del centro storico”.

Il via al restauro e alla riqualificazione è stato dato a dicembre con l’accordo tra Ministero della cultura, Regione e Asl. “Questa – sottolinea Dario Franceschini, ministro della Cultura – è una prova di collaborazione tra diversi livelli istituzionali. Il progetto è molto bello, straordinario, che richiede risorse economiche significative. Dal ministero stiamo lavorando per finanziare consistentemente l’opera, sperando di terminare i lavori in fretta. Dopo questo momento difficile del Covid, abbiamo bisogno di dare un segnale di partenza. Viterbo è in una posizione geografica fantastica, una zona bellissima, con grandi prospettive di sviluppo turistico”.

Anche il sottosegretario Francesco Battistoni e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti parlano di “occasione storica per Viterbo” e di “risveglio culturale e morale di tutta la Tuscia”. Zingaretti si dice “emozionato. Il cuore della città – continua – riprende a battere. Quanto sta avvenendo cambierà la percezione di tutta la città. In questo intervento faremo coincidere la fine della tragedia della pandemia alla rinascita produttiva, cultura ed economica. Ecco cosa vuol dire un’Italia migliore dopo il Covid: grandi istituzioni che costruiscono un’Italia diversa e collocano nei suoi comuni funzioni pregiate per vivere meglio e valorizzare il territorio”.

Il comune è pronto a fare la sua parte. Parola del sindaco Giovanni Arena. “Il progetto fa tremare i polsi, essendo un intervento su tre stabili per un investimento di 45 milioni di euro. Creeremo un ufficio speciale proprio per il Borgo della cultura così da agevolare il più possibile gli iter di competenza dell’amministrazione comunale”. Poi la proposta, a pochi Giorni dalla morte della étoile Carla Fracci. “È una vanto nella nostra nazione – ricorda Arena -, intitoliamole uno spazio”.

Il “Borgo della cultura” sorgerà a due passi dal palazzo papale. Ma non solo. “Questo polo culturale – sottolinea don Luigi Fabbri, vicario del vescovo – si affiancherà al museo Colle del duomo e all’archivio diocesano di documentazione. Oggi inizia il cammino per la realizzazione di un sogno. Speriamo che questo spazio diventi un punto di riferimento per il territorio ma non solo”.

Articoli: Cna: “Recupero ospedale grande degli infermi, impulso per turismo ed economia” – Pd: “Borgo della cultura all’ex ospedale, nuova vita al centro storico” – Nocchi: “Borgo della cultura, volano di sviluppo economico e rinascita”

Condividi la notizia:











1 giugno, 2021