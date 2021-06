Viterbo - Si è aggiudicato il primo posto nel campionato italiano Pizza in tour conquistando la finalissima

Danilo Lucarini

Viterbo – (g.f.) – Danilo Lucarini campione nella pizza alla pala.

Lucarini, del Vecchio forno del Bottalone di Viterbo, si è aggiudicato il primo posto nel campionato italiano Pizza in tour. La categoria in cui ha trionfato è quella della pizza in pala, nella tappa toscana a Firenze, del campionato.

La vittoria gli consentirà di accedere alla finalissima che è in programma il prossimo 5 luglio in Liguria, a Diano Marina.

Nella giuria sono stati annunciati nomi importanti nell’ambito del settore pizza, fra cui Luciano Sorbillo, terza generazione della famiglia di pizzaioli napoletani.

Danilo Lucarini non è nuovo a riconoscimenti, con un discreto numero di premi ricevuti.

26 giugno, 2021