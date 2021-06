Devi recuperare anni scolastici? Con noi finalmente puoi: promosso o ripreparato gratis

Istruzione - Grazie al Centro Studi Civita 2000 sarai guidato nella preparazione e recupero anni scolastici - È un’opportunità rivolta sia ai ragazzi che agli adulti, dalla scuola media inferiore a quella superiore

Civita Castellana – sponsorizzato – Il Centro Studi Civita è una scuola privata che si occupa della preparazione e recupero anni scolastici per i ragazzi e gli adulti, dalla scuola media inferiore a quella superiore.

Con Centro Studi Civita puoi recuperare gli anni persi e conseguire il diploma anche lavorando, recuperare le tue insufficienze evitando che diventino debiti formativi, prepararti al meglio nelle materie in cui trovi difficoltà.

Il Centro Studi Civita 2000 è presente a Civita Castellana da più di 35 anni è nato come scuola di recupero per anni scolastici. Nel corso degli anni, grazie ad una evoluzione continua, ed alle numerose intuizioni della Sua presidente Maria Cristina Bartolacci, il Centro Studi Civita 2000 ha ampliato la sua offerta: da sola scuola di recupero anni scolastici a più completa scuola di formazione professionale accreditata dalla Regione Lazio.

Al Centro Studi Civita si possono svolgere tutti gli indirizzi scolastici sia i Licei che gli Istituti ad indirizzo tecnico e scuole medie inferiori.

Si possono recuperare due anni in uno e si possono portare a termine gli studi anche in modalità online.

Trovano spazio anche gli studenti lavoratori i quali vengono seguiti personalmente da un tutor.

Centro Studi Civita 2000 offre anche un servizio di doposcuola per chi ha bisogno di aiuto e per un migliore rendimento scolastico. Il doposcuola è rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori che sentono il bisogno di essere seguiti nello svolgimento quotidiano dei compiti o hanno necessità di spiegazioni e approfondimenti degli argomenti trattati nelle ore di lezione.

Con Centro Studi Civita potrai trovare il metodo di studio più adatto, avendo la possibilità di studiare assieme ad altri ragazzi, in un ambiente tranquillo e piacevole.

Già da ora sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021-2022 .

Ci si può iscrivere direttamente dal sito web cliccando qui oppure direttamente presso la sede della scuola.

La scuola è autorizzata e in regola con le norme scolastiche vigenti.

Insomma per chi vuole intraprendere un percorso scolastico il Centro Studi Civita è la scuola dalle mille soluzioni.

Per info e contatti:

– telefono 0761 515963

– mail segreteria@centrostudicivita.it

– sito https://www.centrostudicivita.it

28 giugno, 2021