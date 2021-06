Viterbo - La Usb federazione del sociale invita l'amministrazione a cambiare idea per celebrare il Pride month

Condividi la notizia:











Viterbo – Omofobia nelle istituzioni? A Viterbo il comune nega l’affissione della bandiera rainbow.



L’Italia si colora di arcobaleno in occasione del Pride month e si susseguono gli eventi in segno di parità e diritti, a Viterbo viene negata perfino l’esposizione della bandiera.



Tutta Italia si veste dei sei colori rainbow per celebrare il Pride month, dal comune di Milano all’ambasciata americana fino alla metro Colosseo. Un simbolo di rispetto per le comunità Lgbtqi contro tutte le forme di discriminazione.



Viterbo invece ha negato l’autorizzazione, richiesta dall’associazione “L’altro circolo”, ad affiggere la bandiera sulla facciata del comune, non rendendo neanche pubbliche le motivazioni per tale scelta. Si parla, forse, di una nota prefettizia contraria all’affissione.



Non si comprende quale possa essere la motivazione per non esporre una bandiera antirazzista, che parla di dignità delle persone in quanto tali, al di là delle loro scelte sessuali o dell’identità di genere.



In più di un’occasione però si è notata l’assenza delle istituzioni agli eventi organizzati dall’associazione, l’ultimo solo in ordine di tempo, è stato il 17 maggio, giornata internazionale contro omofobia e transfobia.

Centinaia di persone sono passate allo stand informativo, portando il loro contributo e informandosi sulla situazione attuale. Nessuno delle istituzioni che fosse in veste ufficiale o privata.

Lo stesso è accaduto il giorno della memoria, durante la pulizia delle pietre di inciampo e la deposizione della corona in memoria delle famiglie Anticoli e Di Porto.



Sicuri che non ci siano riserve sulla condanna totale a qualsiasi forma di sopraffazione su un altro individuo, esortiamo l’amministrazione a rivedere la propria decisione e ad esporre domani, 26 giugno, la bandiera rainbow alla facciata del comune.



Usb è al fianco dell’Altro circolo e di tutte le realtà che si battono per i diritti, pronta a sostenere qualsiasi forma di lotta e rivendicazione.

Usb federazione del sociale

Articoli: Erbetti (M5s): “Trovo strano negare un gesto simbolico di sostegno alla comunità Lgbtiq+”

Condividi la notizia:











25 giugno, 2021