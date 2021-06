“La discarica di Viterbo potrebbe esaurirsi anche prima”

Viterbo - Il sindaco Arena alle prese con la durata del sito - Dipenderà dalla sentenza del Tar, dopo il ricorso del comune contro l'ampliamento

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “In questo momento l’unica discarica del Lazio funzionante è quella di Viterbo”. Giovanni Arena è il sindaco della sola struttura che svolge il suo lavoro. Non solo per la Tuscia, ma da sempre pure per Rieti e da luglio tornerà ad accogliere pure i rifiuti da Roma.

Ma sul futuro dell’impianto ci sono poche certezze. Quanto manca al suo esaurimento? Secondo il Corriere della Sera, entro dicembre i cancelli si dovranno chiudere.

Potrebbe essere una previsione pessimistica o chissà, eccessivamente ottimistica. I prossimi giorni, per il primo cittadino saranno determinanti.

“Ecologia Viterbo – spiega Arena – ha fatto richiesta per allargare l’invaso di 650mila metri cubi. La regione si è espressa favorevolmente e nel frattempo ne sono stati dati 225mila di metri cubi aggiuntivi. Già stanno utilizzando parte dell’ampliamento”.

Ampliamento di 225mila metri cubi contro cui il comune si è opposto al Tar. “Se il giudice ci dovesse dare ragione, non so, credo che si dovranno fermare, utilizzando già quella parte”.

Palazzo dei Priori si è opposto basandosi sui valori di fondo in zona, contestando la relazione per l’ampliamento.

“Credo che ormai sia questione di poco – prosegue Arena – se il Tar dovesse darci torto a quel punto andrebbero avanti, forse fino ai 650mila metri cubi.

Questa è la situazione in cui ci troviamo, per responsabilità che non sono le nostre. Per il continuo rimpallo tra regione Lazio e comune di Roma”.

26 giugno, 2021