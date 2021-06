Viterbo - Anche quest'anno ci sarà solo un maxiorale e niente scritti - Si parte il domani 16 giugno - Gli alunni saranno esaminati da 66 commissioni

Viterbo – Maturità per 2509 studenti della Tuscia.

Al via il conto alla rovescia per l’esame di stato che, nella Tuscia, vede coinvolti 2509 studenti. La prova di maturità prevede un’unica prova.

In Italia saranno più di 500mila i candidati e 13mila le commissioni.

Come lo scorso anno, anche in questo il ministero ha eliminato le prove scritte: ci sarà solo un maxiorale, multidisciplinare, che durerà circa un’ora e che verrà svolto in presenza. Sarà articolato in quattro fasi.

L’inizio è fissato per domani 16 giugno alle 8,30.

Nella provincia di Viterbo sono 2509 i candidati interni e 89 quelli esterni. Per un totale di 2598 ragazzi impegnati nella prova. 132 le classi di esame.



I maturandi saranno esaminati dalle 66 commissioni presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni.

L’orale durerà circa un’ora e verrà valutato fino a 40 punti, mentre i restanti 60 derivano dai crediti del triennio.

15 giugno, 2021