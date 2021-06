Migliorano le condizioni della compagna di Giuseppe Santoni

Mortale in strada Carcarelle - Oggi l'ispezione esterna sul corpo del 51enne

Viterbo – Oggi l’ispezione esterna sul corpo di Giuseppe Santoni.

Mortale in strada Carcarelle – Giuseppe Santoni

E’ atteso per oggi l’esame sulla salma del 51enne che mercoledì 2 giugno ha perso la vita mentre viaggiava a bordo del suo scooter insieme alla compagna in strada Carcarelle.

Il corpo è, infatti, a disposizione dell’autorità giudiziaria che solo dopo deciderà se procedere o meno con l’autopsia.

Sembrano, invece, migliorare le condizioni di Caterina Proietti, la compagna di Santoni, che era con lui sullo scooter. La donna è stata trasportata in eliambulanza al Gemelli in condizioni disperate.

Ora però non sarebbe più in pericolo di vita, pur restando in prognosi riservata.

Viterbo – Scooter sbanda su strada Carcarelle

Appena possibile, gli inquirenti la ascolteranno per fare luce sulla dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri mezzi.

Dai primi accertamenti, anche le condizioni del manto stradale e la segnaletica non avrebbero presentato problemi.

Solo ulteriori accertamenti potranno fare chiarezza su quanto accaduto quel pomeriggio.

5 giugno, 2021