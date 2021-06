Rifiuti, maratona per approvare le linee guida

Viterbo - Comune - La delibera per predisporre l'appalto entra nel vivo in consiglio - Isole di prossimità e non solo, tra i nodi da sciogliere

Condividi la notizia:











Viterbo – Appalto rifiuti, al via la maratona in consiglio comunale. Oggi si riparte, dopo che la scorsa settimana il punto sulle linee guida, primo passo per predisporre la gara, è stato solo presentato.

In realtà, la maggioranza non intendeva proprio discuterlo, rinviando alla volta successiva. Dettagli non chiari sui costi di servizi eventualmente da aggiungere o forse un’intesa che politicamente sul tema nel centrodestra ancora manca.

Fatto sta che Giacomo Barelli (Forza civica) ha pensato bene di guastare i programmi della maggioranza, chiedendo d’anticipare il punto. Discussione, un po’ di panico tra i banchi del centrodestra, quindi la canonica sospensione per arrivare a una scelta che accontentasse tutti e salvasse pure la faccia di chi sta in maggioranza.

Bocciare la proposta e quindi non voler discutere di un tema così importante e all’ordine del giorno, quindi pronto per il dibattito, non sarebbe stato il massimo. Quindi, si è deciso di trattare il tema, però solo presentandolo.

Il sindaco Giovanni Arena ha letto tutta la delibera, poi si è fatta l’ora di cena e la seduta è stata aggiornata.

Oggi da lì si riparte. Sarà un lungo dibattito, anche su punti che vedono il centrodestra in ordine sparso. L’emendamento che chiede di tagliare del 20% le isole di prossimità, introducendo il porta a porta nelle zone C. Proposta firmata FdI, FI e Lega, ma non Fondazione, che preferirebbe lasciare le isole, ma informatizzate.

In ogni caso, l’emendamento fa parte della delibera stessa, ma non avrà effetti nell’immediato. “Va visto in prospettiva – fa notare Luigi Maria Buzzi, capogruppo FdI – non da oggi, dal momento che vanno modificate le impostazioni del servizio”. Con relativi costi aggiuntivi.

L’esito del dibattito sui rifiuti è aperto. “Discutendo delle linee guida propedeutiche all’appalto – fa notare Buzzi – chiunque può apportare modifiche, migliorare ‘impianto. Anche l’opposizione può lanciare proposte”. Approvarle sarà tutta un’altra storia.

Giuseppe Ferlicca

– Dei rifiuti manco la puzza, salta l’approvazione delle linee guida

Condividi la notizia:











15 giugno, 2021