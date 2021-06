Sara Giustini, campionessa italiana di tiro con l’arco, si diploma con lode

Anche tu redattore - Viterbo - Al corso serale "Articolazione elettrotecnica" dell'istituto Leonardo da Vinci

Viterbo – L’Itt Leonardo da Vinci

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La campionessa scocca una freccia da 100 e lode.

Sara Giustini, campionessa italiana di tiro con l’arco, si diploma con la lode al corso serale, “Articolazione elettrotecnica” dell’istituto statale Leonardo da Vinci di Viterbo.

L’impegno e il sacrificio di questi anni è stato intenso e gratificante, alla fine ha restituito il meritato premio alla studentessa sportiva.

Come spesso accade negli agonisti di razza, quelli che la sfida la fanno propria, il momento dell’attesa non è mai passivo e serve a trasformare l’ultimo set in vittoria. Così è accaduto anche durante il colloquio d’esame, affrontato in modo impeccabile con linguaggio tecnico e ricchezza di collegamenti interdisciplinari, tutti fattori che hanno convinto la commissione ad attribuirle la lode.

Insieme a Sara Giustini, anche un’altra studentessa del corso serale, Helen Zanti ha raggiunto lo stesso traguardo, entrambe dichiarano di avere progetti per il futuro e di volersi iscrivere alla facoltà ingegneria di Viterbo.

La lode permetterà alle due diplomate di avere sgravi fiscali sulle tasse universitarie e di essere inserite all’interno di un albo degli studenti più meritevoli.

La celebre frase “non è mai troppo tardi” detta dal maestro Manzi negli anni 60 mai come ora risulta valida per incoraggiare tutti gli indecisi a iscriversi riqualificandosi con un corso di istruzione per adulti.

Le due studentesse quindi si augurano che molti altri come loro, a prescindere dall’età, possano avere lo stesso successo iniziando un percorso di crescita personale e intellettuale ed aggiungono che il corso è completamente gratuito, un servizio statale funzionante, ben organizzato e completo che, in questo momento storico, dovrebbe essere fatto conoscere a tutti.

Maurizio Giustini

24 giugno, 2021