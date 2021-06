“Verde pubblico, evitiamo che la città diventi una selva oscura…”

Viterbo - Il prefetto Giovanni Bruno scrive al comune per chiedere interventi immediati per ragioni di decoro e sicurezza - Plauso da Alvaro Ricci (Pd): "Commissaria un'amministrazione inefficiente, grazie a lui le cose non vanno ancora peggio"

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – “Verde pubblico, serve un intervento immediato anche per ragioni di sicurezza”. L’erbaccia cresce incontrastata a Viterbo e per il prefetto Giovanni Bruno è tempo che il comune ci dia un taglio. Deciso.

Carta e penna alla mano, Bruno ha scritto a sindaco Arena, assessora al Verde pubblico Salcini, segretario generale e capigruppo. Girando per la città, il prefetto si è reso conto di quanto le erbacce prolifichino. Magari si sarà chiesto se pure chi amministra percorra le stesse strade della città. Praticamente tutte.

“Non sfugge a un normale osservatore – scrive il prefetto – che l’attuale situazione in cui versa la città per ciò che concerne la cura del verde pubblico e l’ambiente urbano è tale da richiedere un’azione immediata”.

Giovanni Bruno

Una segnalazione con cui si prende il plauso del capogruppo Pd in consiglio comunale Alvaro Ricci. “Grazie al prefetto – dice Ricci – commissaria un’amministrazione comunale del tutto inefficiente, sindaco Arena in primis. Probabilmente è grazie al prefetto se le cose non vanno ancora peggio”.

Col verde stiamo messi piuttosto male, se a Bruno viene in mente il primo verso della Divina Commedia. “Il sommo vate Dante – spiega sempre nella lettera a palazzo dei Priori – ebbe a dire nell’incipit della sua Commedia: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura.

Tale descrizione non può sicuramente essere riferita all’attuale situazione della città, tuttavia costituisce un nostro preciso dovere evitare che essa possa attagliarsi al futuro stato delle cose”. Prevenire è meglio.

Bruno fa presente quello che per un’amministrazione dovrebbe essere ordinario. “La cura delle aree verdi – sostiene Bruno – la pulitura delle strade e degli altri ambienti pubblici dalle erbacce rappresentano aspetti di non secondaria importanza che, soprattutto adesso, con l’approssimarsi della bella stagione necessitano di un intervento indifferibile.

Viterbo con la sua storia, le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche può ambire a divenire una meta turistica di rilievo internazionale come, tra l’altro, testimoniato anche dai recenti sondaggi effettuati da portali web del settore, che collocano la città dei papi ai primi posti nella classifica delle destinazioni preferite per la prossima stagione estiva”.

Quando arrivano gli ospiti, di solito si fa trovare la casa in ordine. “L’aspetto della città e il modo con cui si presenta – spiega ancora Bruno – devono essere al livello della sua fama e importanza”.

Ci sono anche altre ragioni per cui la cura del verde è importante. Come la sicurezza. “Il profilo che, comunque, si ritiene di dover sottolineare prioritariamente è quello che attiene alla tutela della pubblica incolumità, per il maggiore rischio d’incendi e per le altre insidie, soprattutto per anziani e bambini, che nella quiete dei parchi trascorrono buona parte del loro tempo, che la presenza di una folta vegetazione può determinare”. Per cui: “Confido in un sollecito intervento”.

Alvaro Ricci

Ci spera anche Alvaro Ricci, che attacca l’amministrazione Arena. “Non è bastata la pessima figura per l’hub vaccinale – dice Ricci – o l’avere dato inumeri al lotto sull’avanzo del rendiconto, passato da 8-9 milioni a 4,5. Di fatto certificando la mancanza di fondi per le opere annunciate.

Adesso il verde pubblico. A dimostrazione che il problema non si risolve mandando via l’assessore Contardo”. Ricci vede una soluzione più drastica. Un taglio netto. “La maggioranza prenda atto della situazione e ponga fine a quest’agonia, se vuole il bene della città e dei viterbesi.

Si stanno dimostrando, sindaco e giunta, inadeguati e il perdurare della situazione arreca danni d’immagine alla città notevoli. Stiamo uscendo dalla pandemia, con un boom turistico e i visitatori vedono così la città. Che idea si possono fare?”.

In comune si perde tempo, altrove si lavora, è il parallelo di Ricci, visto che proprio ieri è stato presentato il progetto di recupero all’ospedale vecchio, destinato a trasformarsi in borgo della cultura.

“È stata una giornata importantissima per la città – osserva Ricci – da una parte si lavora a progetti enormi, grazie ad Asl, ministro Franceschini, presidente Zingaretti e anche grazie al consigliere regionale Panunzi che si è speso nel progetto e dall’altra si vede il disastro dell’amministrazione Arena”.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











2 giugno, 2021