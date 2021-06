“Viterbo non può più farsi carico dei rifiuti di Roma”

Comune - Il sindaco Arena sul conferimento dalla Capitale di circa 200 tonnellate al giorno per le prossime due settimane

Viterbo – Riceviamo e pubblichiammo – Ho appreso dalle dichiarazioni dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani che la Regione Lazio, dopo l’interruzione avvenuta a fine maggio, si vede nuovamente costretta a spedire a Viterbo i rifiuti di Roma.

Lo farà per i prossimi quindici giorni, 200 tonnellate al giorno. Dalle stesse dichiarazioni dell’assessore apprendo anche, e ce lo auguriamo tutti, che saranno gli ultimi quindici giorni in cui la nostra città dovrà farsi carico ancora una volta dei rifiuti della Capitale.

Roma, a quanto pare, cesserà di conferire i propri rifiuti nella nostra discarica a fine mese, ovvero quando saranno stati perfezionati i contratti tra la società di Malagrotta e i vari impianti di smaltimento individuati nelle altre regioni italiane. Comprendiamo molto bene le difficoltà della città di Roma, ma Viterbo non può più farsi carico dei suoi rifiuti, altrimenti rischiamo noi di trovarci in emergenza tra qualche anno. E non possiamo di certo permettercelo.

Sono fiducioso e mi auguro che il presidente della Regione Lazio Zingaretti e l’assessore al ciclo dei rifiuti Valeriani rispettino davvero le tempistiche annunciate.

15 giugno, 2021