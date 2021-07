Montefiascone - Nonostante sia ben visibile la segnaletica orizzontale e verticale che stabilisce l’unico senso di marcia attivato il 22 luglio – Sanzioni di carabinieri e polizia locale agli automobilisti "indisciplinati"

di Michele Mari

Condividi la notizia:











Montefiascone – Il senso unico in via Dante Alighieri

Montefiascone – Auto contromano nel senso unico di via Dante Alighieri e via Aldo Moro.

È ormai da oltre una settimana, esattamente dal 22 luglio, che è attivo il senso unico in via Dante Alighieri e via Aldo Moro.

Ma nonostante la segnaletica orizzontale e verticale sia ben visibile nelle due strade e nelle vie limitrofe purtroppo qualche automobilista percorre le due vie contromano, sia di giorno che di notte.

Montefiascone – Il senso unico in via Dante Alighieri – I controlli dei carabinieri

Una pratica non consona alle regole del codice della strada ma soprattutto pericolosa per l’incolumità delle persone.

In questi primi nove giorni di senso unico nelle due vie sono stati sanzionati diversi automobilisti, all’incirca una trentina, dalla polizia locale di Montefiascone e dai carabinieri che hanno “pizzicato” queste auto che percorrevano sia via Dante Alighieri che via Aldo Moro contromano sia durante il giorno che di notte.

Montefiascone – Il senso unico in via Aldo Moro – Sul posto la polizia locale

Manovra che ai sensi del codice della strada è punita con la sanzione amministrativa e, in aggiunta, è prevista anche la decurtazione di quattro punti dalla patente.

Speriamo che in tempi brevi, tra sanzioni e buon senso, tutti percorrano via Dante Alighieri e via Aldo Moro nella giusta direzione.

Montefiascone – Il senso unico in via Dante Alighieri

Da ricordare che il senso unico di via Dante Alighieri e via Aldo Moro è stato istituito dalla delibera di giunta numero 75 del 9 giugno a firma del sub commissario Giuseppe Antonio De Cesare a cui è seguita l’ordinanza, numero 18 del 30 giugno, a firma della comandante della polizia locale Giulia Bassi. Il 22 luglio, appena effettuata la segnaletica orizzontale e scoperti i cartelli, è stata attivata la nuova regolamentazione.

Il senso unico di via Dante Alighieri ha il verso Montefiascone-Bolsena nel tratto che va dall’incrocio con via Del Lago fino all’intersezione con via Aldo Moro (circa trecento metri), mentre quello in via Aldo Moro con direzione via Cardinal Salotti.

Con il senso unico è stato possibile ricavare ben 35 parcheggi gratuiti e anche un passaggio pedonale in via Dante Alighieri.

Verranno ricavati inoltre circa trenta posteggi “bianchi” anche in via Aldo Moro.

Montefiascone – Il senso unico in via Dante Alighieri – La protezione civile sul posto

Nei primi giorni di attivazione, dalla mattina alla sera, i volontari dell’Asvom Odv hanno regolamentato il traffico nei vari incroci insieme alla polizia locale e ai carabinieri della stazione di Montefiascone.

Altre pattuglie della municipale hanno inoltre supervisionato il traffico nelle vie protagoniste del senso unico.

Misure che purtroppo al momento non sono bastate a istruire gli automobilisti visto il perdurare di alcune auto che percorrono contromano le due vie a senso unico.

Michele Mari

Articoli: – Tutti per un verso, attivo il senso unico in via Dante Alighieri e via Aldo Moro – Senso unico in via Dante Alighieri, ci saranno 35 parcheggi gratuiti e un passaggio pedonale – Nuova regolamentazione del traffico, senso unico in via Dante Alighieri e in via Aldo Moro – “Troppi incidenti, al via la realizzazione di un piano straordinario di sicurezza stradale”

Condividi la notizia:











31 luglio, 2021