“Il Covid è una scusa e non giustifica l’inciucio col Pd”

Viterbo - Bordate da Mauro Rotelli, all'incontro FdI, contro Forza Italia ancora in maggioranza in provincia

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo -“Il Covid è una scusa e non giustifica l’inciucio di governare col Pd”. Nessun nome da Mauro Rotelli. Ma il riferimento è chiaro. Giulio Marini e Forza Italia, partito che in provincia resta nella maggioranza retta dal Partito democratico.

Il deputato FdI apre i lavori sui tre anni d’attività in comune alle Terme dei Papi, ma lascia ad assessori e consiglieri la parte amministrativa. A lui quella politica. Nel centrodestra, il dibattito è aperto, sull’appoggio degli azzurri a palazzo Gentili. Gianluca Grancini, consigliere comunale e provinciale FdI ha invitato Marini a dimettersi, il diretto interessato ha declinato l’invito.

Lo farà semmai, quando sarà il suo partito a chiederglielo. La grossa coalizione era stata voluta nella fase d’emergenza Covid, adesso per Rotelli non ha più ragion d’essere.

“Se si vuole costruire veramente un’alternativa alla sinistra – dice Rotelli – non si può continuare a governarci insieme a quattro mesi dal rinnovo dell’ente. L’emergenza Covid è terminata da un pezzo, ormai la pandemia è una battaglia costante nella nostra società, usarla è una scusa banale che non giustifica più l’inciucio”.

Forza Italia colpita. E pure affondata? “Al momento dell’emergenza – ricorda Rotelli – siamo stati i primi a indicare l’esigenza di un fronte comune, ma dopo 16 mesi non ci crede più nessuno. Ognuno torni al suo ruolo, sempre che abbia ancora chiaro quale esso sia”.

C’è ancora tempo, ma per FdI non è infinito: “Aspettiamo fino a un certo punto che si chiariscano”.

Rotelli “rasserena” i movimenti civici: “veri e presunti”: il centrodestra è tutt’altro che fallito. Lo testimoniano le presenze all’incontro: “Di lunedì lavorativo, in piene vacanze. Il nostro radicamento è reale e vero, lo vediamo anche ai gazebo e non solo per il tesseramento”. Diversamente da altri.

Ogni riferimento al Movimento 5 stelle non è puramente casuale: “C’è chi ha un consigliere regionale di cui non si conosce nemmeno il nome, perché in questo lasso di tempo non è stato fatto nulla”.

Si dice certo che alla prossima tornata il centrodestra andrà oltre il 50% dei consensi. “Almeno 10 punti in più rispetto a tre anni fa – precisa Rotelli – crediamo anche per grande merito di FdI”.

L’occasione dell’incontro è il punto di quanto finora avviato in comune. Dai Lavori pubblici con l’assessora Laura Allegrini, a Turismo e Cultura con Marco De Carolis, ma anche i consiglieri, da Gianluca Grancini che punta verso il Poggino e l’innovazione tecnologica ad Antonio Scardozzi, con la protezione civile, che ricorda e ringrazia l’ex capogruppo FdI Paolo Bianchini per il lavoro durante l’emergenza Covid.

Al tavolo, modera il capogruppo Luigi Maria Buzzi, che si prende i complimenti da Mauro Rotelli e prima ancora dal sindaco Giovanni Arena, che aprendo l’incontro taglia corto: “Non c’è tempo per le polemiche, dobbiamo lavorare”.

Non ama le petizioni, il primo cittadino, specie quando non sono a favore, ma apprezza i sondaggi, come quello del Sole 24 ore, che lo vede 64esimo tra i sindaci in Italia, con un consenso in crescita dell’1,4% rispetto al risultato elettorale nel 2018.

Giuseppe Ferlicca

Articoli: Marini (FI): “Non mi dimetto in provincia e continuo a criticare il Pd” – Valentini (Per i beni comuni): “Marini si dissocia dal Pd ma ci governa insieme…” – Grancini (FdI): “Marini ha ragione a criticare il Pd, ma deve dimettersi anche lui…”

Condividi la notizia:











6 luglio, 2021