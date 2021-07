L’orgoglio di Bonucci: “E’ stata la partita più difficile della mia carriera”

Sport - Calcio - Contro la Spagna il difensore viterbese è stato tra i migliori in campo e ha segnato uno dei rigori decisivi per la vittoria dell'Italia

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Sport – Calcio – Leonardo Bonucci con la maglia della Nazionale

Londra – Dopo l’errore dal dischetto contro la Germania a Euro 2016, Leonardo Bonucci si è riscattato ieri.

Il difensore dell’Italia, tra i migliori in campo della semifinale giocata conto la Spagna, è stato inserito da Roberto Mancini nella lista dei cinque tiratori al termine dei 120 minuti di gioco, terminati sull’1-1.

Perfetto il penalty del calciatore viterbese: pallone da una parte, Unai Simon dall’altra ed esultanza sfrenata. Come una liberazione, che di lì a poco sarebbe diventata gioia immensa dopo la parata di Donnarumma su Morata e il gol decisivo di Jorginho.

“E’ stata la partita più difficile giocata nella mia carriera – ha ammesso Bonucci al termine del match –. Una gioia sofferta ma per questo è ancora più bella. La Spagna è stata grande ma noi ci abbiamo messo il cuore degli italiani, siamo arrivati alla finale, ora manca poco, un centimetro. Saremo qui di nuovo e ora dobbiamo metterci quella cattiveria per portare a casa qualcosa che manca da 50 anni“.

Domenica, sempre a Wembley, è in programma la finalissima contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca in campo stasera alle 21. Scontata la presenza dall’inizio del centrale in forza la Juventus.

Curioso, infine, il siparietto a fine partita: corso sotto la tribuna per festeggiare il successo insieme ai tifosi italiani, mentre rientrava sul rettangolo verde Bonucci è stato bloccato da un addetto alla sicurezza che lo ha scambiato per un invasore di campo. Il malinteso, fortunatamente, è durato pochi istanti.

Samuele Sansonetti

Articoli: L’Italia batte la Spagna, tifosi in delirio nelle piazze – Spagna eliminata ai rigori, l’Italia vola in finale! di Samuele Sansonetti – L’Italia batte la Spagna, tifosi in delirio nelle piazze di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











7 luglio, 2021