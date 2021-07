Viterbo - Aveva 91 - È stato presidente Fondazione Carivit e Carivit e storico segretario generale camera di commercio

Viterbo – È morto Aldo Perugi. Avvocato, aveva 91 anni. Storico personaggio, a Viterbo era molto conosciuto e apprezzato. Si è spento ieri sera, domenica 4 luglio nella sua abitazione a Viterbo.

Nel corso della sua vita ha ricoperto ruoli di primo piano. È stato segretario della camera di commercio e ha presieduto la Fondazione Carivit.

Aldo Perugi

Durante la sua presidenza, molti sono stati gli interventi a favore della città che sono stati approvati, un filone che è poi proseguito con i suoi successori.

Perugi aveva sposato in modo particolare il recupero delle ex scuderie a Sallupara, per farne un centro culturale rivolto ai giovani.

Nel 2015, all’avvio dell’opera di recupero, era presente sul cantiere: “E’ un’iniziativa di grande interesse rispetto alla struttura architettonica, c’è la firma del Bramante – aveva detto Perugi – e valeva proprio la pena. In 164 anni di Cassa di Risparmio, non si ricorda un impegno economico così consistente, un milione di euro. Per di più in un momento così difficile.

Mi auguro che Viterbo lo sappia apprezzare e grazie anche alla Fondazione Carivit che ha predisposto il progetto, realizzato da viterbesi, così come la ditta è del posto. E’ una bella giornata”.

Aldo Perugi a Sallupara con l’ex assessore Alvaro Ricci

Un intervento iniziato con l’amministrazione comunale Marini, poi partito con Michelini sindaco e oggi ancora in fase di completamento. Per arrivare all’obiettivo di dare nuova vita a Sallupara, prima c’era stato l’intervento della fondazione e poi della Carivit che aveva stanziato il milione di euro.

Aldo Perugi è stato l’ultimo presidente dell’istituto bancario viterbese, rimase in carica per circa sette anni, prima che la banca entrasse definitivamente nell’orbita Intesa.

In camera di commercio, invece, è stato segretario generale per un lungo periodo di oltre trent’anni. Praticamente in modo ininterrotto, dal 1966 al 1997.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 6 luglio alle ore 10 alla basilica di Santa Rosa.

5 luglio, 2021