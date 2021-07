“Raccolgo con piacere lo stimolo offerto dal presidente della pro loco di Bomarzo”

Bagnoregio - Fiorella Fraticello, presidente pro loco Bagnoregio, sulla proposta di Angelo Ceccolongo

Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – Raccolgo con piacere e interesse lo stimolo offerto dal presidente della pro loco di Bomarzo.

Sicuramente siamo ad uno snodo epocale importantissimo.

Il post pandemia, la ripresa turistica, gli investimenti europei per il rilancio economico, devono vederci preparati ad un salto di qualità anche nell’offerta turistica dei nostri territori.

Come pro loco di Bagnoregio ci troviamo in una posizione privilegiata. Bagnoregio, grazie a Civita, è già un autonomo volano turistico ed economico, ma non basta. Sicuramente va aumentata l’integrazione territoriale tra pro loco e associazioni locali, al fine di consentire una visione più globale dei nostri borghi e della valle del Tevere in generale.

A Bagnoregio, ad esempio, sono anni che cerchiamo di fare attenzione a non accavallare le nostre iniziative con le altre dei paesi limitrofi, ma senza dubbio un vero e proprio calendario condiviso sarebbe una soluzione ottimale. Ci tengo a evidenziare come anche a Bagnoregio dopo lo stop forzato del 2020, nel 2021 ci siamo rimessi a lavoro per riorganizzare quegli eventi che hanno contraddistinto l’attività della nostra pro loco negli anni scorsi. In particolare sono certa che ad ottobre potremo far rivivere tra le vie del paese la manifestazione “Profumi d’Autunno”, che tiene insieme il piacere del vivere le nostre bellezze e il gustarsi i nostri prodotti tipici di cui è ricca la Bagnoregio e la Tuscia.

Mi permetto, però, di aggiungere un piccolo spunto di riflessione.

Ritengo che il lago di Bolsena vada inglobato in ogni valutazione di promozione territoriale. Il lago è un sito prezioso, sia per le strutture ricettive già presenti (soprattutto a Bolsena, sia per la possibilità di variegare l’offerta turistica, unendo i borghi della Teverina al piacere del relax sul lago.

Un’ultima considerazione. Non credo sinceramente, che le istituzioni vadano coinvolte in un secondo momento. Al contrario, proprio le istituzioni sono lo strumento più efficace per integrare diversi territori, basti ricordare l’esperienza estremamente positiva del Consorzio Teverina.

Solo da una collaborazione paritaria tra associazioni, istituzioni e popolazione potremo essere all’altezza della sfida turistica dei prossimi anni.

Fiorella Fraticello

Presidente pro loco Bagnoregio

