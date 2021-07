Rifiuti, Virginia Raggi ricorre al Tar, rifiuti da Roma anche ad agosto?

Cronaca - Colpo di scena nel braccio di ferro con la regione - La sindaca contro l'ordinanza che impone d'individuare una discarica pena il commissariamento

Condividi la notizia:











Roma – Colpo di scena nel braccio di ferro su rifiuti che vede contrapposti Roma da una parte e la regione dall’altra. In mezzo la Tuscia, che per effetto dell’emergenza continua ad accogliere immondizia in discarica, dalla capitale e non solo.

Nell’ultimo giorno utile, il comune di Roma avrebbe deciso di ricorrere al Tar contro la delibera regionale che impone a Roma d’individuare un sito da utilizzare come discarica. Altrimenti scatta il commissariamento, che a quanto pare la sindaca Raggi non intende subire.

Dopo avere atteso, sceglie la via del ricorso.

Alla base della decisione, secondo i legali del comune, il fatto che la regione abbia violato la sfera d’attribuzioni in capo a Roma Capitale.

La delibera della regione era stata predisposta il 27 maggio scorso, dopo che il Tar si era pronunciato contro il commissariamento tramite un’ordinanza, ritenuto strumento non idoneo. Non fu contestato il commissariamento, quindi, ma l’ordinanza stessa, contingibile e urgente. Indicando, nei fatti, quale avrebbe dovuto essere il corretto procedimento, poi attuato.

In tutto questo, per Viterbo si paventano ulteriori proroghe ai camion d’immondizia provenienti da Roma, che continua a non avere discariche dove farli confluire.

“Ricorso Raggi blocca l’aiuto della regione a Roma”. Molto duro l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani.

“Il nuovo ricorso della sindaca Raggi – spiega Valeriani in una nota – blocca l’iniziativa della giunta regionale per individuare un piano di impianti moderno che oggi non c’è e aiutare Roma a risolvere il problema dei rifiuti.

Una delibera nata a causa dell’inadempienza del comune e approvata dalla giunta per attuare i poteri sostitutivi, così come previsto dalla legge italiana. Con questo ricorso è ancora più chiaro ed evidente di chi sono le responsabilità dell’immobilismo e della precarietà della gestione del ciclo dei rifiuti che costa ai cittadini milioni di euro e lascia immondizia per le strade.

Il comune non fa niente e blocca le iniziative di chi vuole fare”.

L’assessore regionale Valeriani (Rifiuti): “Ricorso Raggi blocca l’aiuto della regione a Roma”

Condividi la notizia:











28 luglio, 2021