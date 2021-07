Europei di calcio - Festeggiamenti - Polizia - Sequestrato un passamontagna e una scacciacani - Nei guai altri due ragazzi per danneggiamento aggravato in concorso, oltraggio a corpo amministrativo e interruzione di pubblico servizio - Avviate le procedure per il Daspo per tutti e tre

Viterbo – Spara un colpo di pistola tra la gente, giovane denunciato per procurato allarme,

In occasione dei festeggiamenti per le vittorie della nazionale di calcio contro la Spagna e l’Inghilterra nella semifinale e nella finale dei campionati europei, il questore di Viterbo ha disposto un servizio interforze con l’impiego di operatori in uniforme e in borghese della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale per assicurare adeguati controlli nel capoluogo e nella provincia.

Viterbo – La scacciacani e il passamontagna sequestrati dalla polizia

Le attività hanno consentito al personale della Polizia di Stato della Digos di individuare e denunciare tre persone all’autorità giudiziaria.

“Nella serata di martedì 6 luglio, nel post partita Italia–Spagna, alcuni giovani hanno provocato lievi danni ad una volante della questura, intervenuta in via Ascenzi su richiesta di alcuni residenti, approfittando della confusione legata ai festeggiamenti in corso. Le indagini hanno permesso di individuare i responsabili in due soggetti, entrambi pregiudicati, che sono stati denunciati per i reati di danneggiamento aggravato in concorso, oltraggio a corpo amministrativo e interruzione di pubblico servizio.

La scorsa notte, durante le manifestazioni di giubilo che si sono svolte in centro per celebrare il successo degli Azzurri, una persona con un passamontagna, dal finestrino anteriore di un’auto, ha esploso dei colpi a salve in aria con una pistola scacciacani, fedele riproduzione di quella in dotazione alle forze di polizia.

Gli agenti della Digos, coordinati sul posto dal loro dirigente, dopo aver subito annotato la targa del veicolo, sono riusciti nell’immediatezza a rintracciare l’autore del gesto”.

Allo stesso, R.S., 27enne di Vetralla, “poi denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose, sono stati sequestrati il passamontagna e la pistola utilizzati (compresa di un bossolo a salve).

Nei confronti di tutti e tre i soggetti verrà inoltre avviato il procedimento per l’irrogazione del provvedimento del Daspo, a conclusione del quale gli stessi non potranno assistere a manifestazioni sportive”.

12 luglio, 2021