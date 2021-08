“Ridateci i diritti costituzionali sospesi con l’obbligo vaccinale…”

Covid - Viterbo - Paolo Gibilisco fa il matematico a Torvergata ed è uno degli organizzatori delle manifestazioni contro il green pass - Ieri il secondo sabato di proteste a piazza del Comune

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Abbiamo un obiettivo, ripristinare i diritti costituzionali e democratici sospesi con l’emergenza Covid e con l’obbligo vaccinale. Adesso il nostro primo compito è portare in piazza i giovani. La nostra responsabilità più importante”. Secondo sabato di manifestazioni. Anche a Viterbo. Con l’intervento, per la prima volta, degli organizzatori. Contro il green pass deciso dal governo che introduce la distinzione giuridica tra vaccinati e non. Con i secondi esclusi da tutta una serie di servizi. Sabato prossimo prevista ancora un’altra manifestazione. Ieri, a piazza del Comune, almeno 150 persone.

Viterbo – Piazza del comune – La manifestazione contro il Green pass

Paolo Gibilisco fa il professore all’università di Torvergata a Roma. Con una casa anche nel viterbese, a Celleno. Un matematico. “Stiamo facendo il primo passo di un cammino per ripristinare la costituzione repubblicana – dice alle persone che ha di fronte -. Ma mancano i giovani. Il nostro primo compito e di portare in piazza i nostri figli e i nostri nipoti”.

Viterbo – Piazza del comune – La manifestazione contro il Green pass

Chi partecipa arriva in piazza spontaneamente, da ogni lato della città. Si osserva, riconosce e poi raduna a ridosso dei portici di palazzo dei Priori. Sotto le bandiere tricolore, della città e dell’Unione, quella europea, sconvolta dal virus che sta segnando un vero e proprio passaggio d’epoca. Con i movimenti costretti ad agire in un contesto inedito. Anche giuridico. E a ripensarsi.

Viterbo – Piazza del comune – Paolo Gibilisco

“Una guerra tra poveri”, sta scritto sulle spalle di una maglietta indossata da un ragazzo sotto la trentina. “Uno stagionale della ristorazione”, si definisce, preferendo restare anonimo.

Viterbo – Piazza del comune – Angelo Ferrante e Alba Oddo

“Affinché la scienza sia efficace – spiega poi Gibilisco – abbiamo bisogno della massima libertà scientifica. Purtroppo c’è invece un clima dove non è sbagliato radiare dall’ordine dei medici persone che esprimo dubbi sull’obbligo vaccinale e sulla sua costituzionalità. Non ci può essere un libero dibattito scientifico con le minacce. Libera scienza in libero stato”.

Viterbo – Piazza del comune – La manifestazione contro il Green pass

“Non vogliamo avere un trattamento sanitario obbligatorio – aggiunge Gibilisco – vogliamo essere liberi di scegliere, come prevede una democrazia. Come stabilisce la nostra costituzione. Per ripristinarla, continueremo a scendere in piazza ogni sabato e ad organizzarci”. Come in gilet gialli in Francia appena una paio, tre anni fa. Tutti i sabati. Nelle principali città d’Italia e in quelle più piccole.

Viterbo – Piazza del comune – La manifestazione contro il Green pass

Assieme a Gibilisco, ci sono anche Angelo Ferrante e Alba Oddo. Dalla scorsa settimana. Lui è un carabiniere in pensione con il grado di vice brigadiere. Lei sua moglie. Condividono insieme una battaglia, così come la vita passata tra una caserma e l’altra lungo tutto il paese. “Lavorando – commenta Ferrante – e crescendo i figli”. “Stiamo qui anche per loro – sottolinea poi Oddo -. Stiamo qui come donne e mamme, come cittadine. Per chiedere il ritorno alla democrazia”.

Viterbo – Piazza del comune – Alba Oddo

Una manifestazione iniziata puntuale alle cinque del pomeriggio e durata fino alle otto di sera, con piccoli gruppi rimasti oltre. Lavoratori, impiegati, professori, biologi, persone che hanno fatto il vaccino e altre che hanno deciso diversamente. Una piazza trasversale e senza bandiere che cerca il proprio linguaggio per esprimersi e definire un proprio percorso politico di opposizione a quella che viene definita “una dittatura sanitaria”.

Viterbo – Piazza del comune – La manifestazione contro il Green pass

Polizia e guardia Finanza restano sotto palazzo del Governo dove ha sede la prefettura. Tra le forze dell’ordine e i manifestanti alcune transenne a delimitare la zona. Tutto fila via liscio, con la digos che ogni tanto scambia due battute con i manifestanti per assicurarsi che vada tutto bene.

Viterbo – Piazza del comune – La manifestazione contro il Green pass

“Il punto – conclude Gibilisco – è adesso portare in piazza i giovani. Sono loro il motore del cambiamento, la possibilità per modificare le cose e allargare il movimento che sabato dopo sabato si sta formando lungo tutto il paese. Una battaglia dove i punti essenziali sono due. Libertà di scelta e democrazia”.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











1 agosto, 2021