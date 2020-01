Il comune chiude la loggia di palazzo dei Papi

Viterbo - L'ordinanza è stata pubblicata ieri e la diocesi dovrà effettuare tutti i lavori di messa in sicurezza - Il comando dei vigili del fuoco ha riscontrato "la possibilità di distacchi e cadute di frammenti lapidei" - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Il comune di Viterbo chiude la loggia di palazzo dei Papi a piazza San Lorenzo. Ieri in giornata la pubblicazione dell’ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Arena in cui, appunto, si “ordina” alla diocesi di Viterbo “l’interdizione dell’area e l’apposizione di recinzione a due metri dalla parete stessa” e di “non utilizzare l’area fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza e sino alla revoca della presente ordinanza”.

L’ordinanza stabilisce inoltre “di effettuare immediatamente dalla data di notifica del presente atto, le verifiche delle mutate condizioni statiche della loggia ed in particolare di accertare le condizioni della struttura e di conseguenza effettuare tutti i lavori necessari alla messa in sicurezza della stessa”.

Non solo, ma sempre secondo l’ordinanza pubblicata ieri, la diocesi viene “avvertita” che “tutte le verifiche e le opere necessarie dovranno essere eseguite sotto la guida di un tecnico abilitato all’esercizio della professione e nel rispetto delle normative vigenti”.

Laddove, invece, la diocesi non dovesse dar seguito a quanto stabilito dal comune, il rischio è quello di incorrere nella “applicazione dell’articolo 650 del codice penale salvo – prosegue l’ordinanza – l’integrazione di più gravi fattispecie di reato, oltre che dei normali provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente e per violazione dei regolamenti comunali”.

L’articolo 650 del codice penale prevede infatti che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.

Il motivo dell’ordinanza sta scritto nella stessa. “Il rapporto d’intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco di Viterbo del 19 dicembre 2019 per la verifica degli elementi costruttivi della loggia del palazzo papale, in cui si è valutato a vista lo stato degli elementi costruttivi della stessa riscontrando nel breve periodo la possibilità di distacchi e cadute di frammenti lapidei”.

Una situazione di pericolo più volte denunciata da Tusciaweb che ha chiesto, altrettante volte, alle istituzioni di intervenire per salvare un patrimonio storico unico. La loggia risale alla seconda metà del Duecento e nel corso dei secoli ha subito diversi interventi. Lì accanto, stesso periodo, la sala del primo conclave della storia. Una loggia che rappresenta, ad oggi, uno dei pochissimi punti di riferimento per i turisti che vogliono venire a Viterbo. Sicuramente il più importante e prestigioso. Chiuderla, fermo restando il diritto alla sicurezza di tutte e tutti e indipendentemente dalle responsabilità di ognuno, darà quasi certamente un colpo mortale al turismo nella città dei papi.

In sintesi, un altro pezzo del centro storico che rischia di chiudere definitivamente i battenti. All’interno di un contesto urbano, come quello medievale, semi deserto, con i locali costretti a chiudere quando la gente esce di casa e le strutture architettoniche ridotte ormai allo stremo. Prima un palazzo che l’anno scorso ha rischiato di crollare in via Cardinal La Fontaine, poi cattedrale e cappella barocca al suo interno con vistose crepe, successivamente la deformazione della pavimentazione in piazza San Lorenzo e, dulcis in fundo, l’ultimo cazzotto nello stomaco. La chiusura della loggia di palazzo dei papi, con la diocesi costretta a trovare d’amblée i soldi per aggiustarla.

– L’ordinanza del comune

16 gennaio, 2020