“Musica alta, sesso e vomito sulle scale: da un anno non dormiamo più”

Viterbo - Rissa in viale Trento - Un residente nel palazzo dove c'è il circolo-discoteca: "Vorremmo fare un esposto ma abbiamo paura"

Condividi la notizia:











Viterbo – Da circa un anno in viale Trento 18 non si dorme. In quel palazzone che, una volta, ospitava gli uffici della asl, abitano circa dieci famiglie, svegliate, domenica mattina, da urla e sirene della polizia.

“È solo l’ultimo episodio – spiega un residente -. La notte, qui, nel weekend, è sempre pesante. Abbiamo tempestato di telefonate i centralini di carabinieri e polizia. Loro vengono qui ogni volta, compilano verbali, fanno abbassare la musica. Questi della discoteca la rialzano appena vanno via. E ricomincia l’insonnia”.

Al primo piano c’è un circolo privato. I tesserati vengono a ballare il venerdì e il sabato sera, ma anche la domenica pomeriggio. Una discoteca dentro un condominio. E la musica risuona in tutto il palazzo dall’una alle 7 del mattino. Come domenica all’alba, quando due gruppi di persone si sono fronteggiati in strada.

“Io sono stato chiamato da una vicina – continua l’uomo che abita in viale Trento 18 -. Una ragazza che vive da sola, capita spesso che suoni al mio campanello nel cuore della notte impaurita perché sente delle grida o dei rumori. Non abbiamo visto molto, solo la polizia che arrivava, la gente affacciata e alcuni di loro incuranti che continuavano a fare a botte. Uno era a bordo di una macchina. Si cercava un coltello che non so se è stato trovato”.

Il far west in strada, sotto le loro finestre. Ma anche dentro il palazzo, a due passi dalle loro porte. E i residenti non si capacitano. “A volte la musica arriva in strada fino al bar della stazione, a volte rimbomba tra le mura del palazzo. Noi comunque la sentiamo sempre fino al mattino, insieme ai rumori per le scale. È un continuo scendere e salire. E sul pianerottolo troviamo di tutto: vomito, escrementi, tracce di rapporti sessuali“.

Qualche mese fa è stata danneggiata la porta d’ingresso. “Non sappiamo come, se qualcuno ha spintonato qualcun altro… a terra c’era sangue. L’ultima volta che sono state chiamate le forze dell’ordine è stata venerdì. Sono dovuti venire due volte in una notte, all’una e poi alle 6,30: avevano rialzato il volume”.

Finora nessuno ha mai messo tutto questo per iscritto. “Stiamo pensando di fare un esposto ma nessuno ha il coraggio: abbiamo tutti paura di qualche rappresaglia. Ma adesso dovremo deciderci perché la situazione è peggiorata”.

Articoli: Rissa in viale Trento, sei fermati – Cerca di investire i rivali con la macchina

Multimedia: Video: Rissa in viale Trento all’alba

’alba

Condividi la notizia:











6 gennaio, 2020