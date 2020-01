Viterbo - Cordoglio e rabbia nella Tuscia per Giustino Scipio che ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla Commenda - La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria - FOTOCRONACA

Viterbo – “Quanti giovani se ne vanno così improvvisamente lasciando un vuoto immenso alle famiglie”.

E’ uno dei commenti ancora increduli comparsi su Facebook per la morte di Giustino Scipio, il giovane che ha perso la vita ieri in un tragico incidente stradale sulla Commenda.

L’ennesimo che si consuma su quella strada dove in molti, troppi, sono morti. Oltre ai messaggi di cordoglio e di dolore sui social si rincorrono anche messaggi di rabbia verso un tratto di strada maledetto.

“Troppi morti in quel tratto – commenta Anna – possibile che non sanno far altro che mettere autovelox, dei dossi artificiali, una rotatoria, no è”. “Mamma mia!!! Una rotonda in primis, poi autovelox, uno è troppo poco in questa strada… Rip ragazzo” le fa eco Biagio.

“Fate qualcosa perché all’incrocio ogni tanto succede qualcosa del genere che non si vorrebbe mai sentire” è l’appello di Maria Pia.

Intanto la salma di Giustino Scipio è a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti di rito.

Era ancora presto, lunedì mattina, quando, per dinamiche ancora da accertare, si è scontrato con un’altra macchina sulla Commenda, all’incrocio con la Verentana.

Il conducente della Mercedes, un 22enne, è riuscito a salvarsi, mentre Giustino, a bordo della 600 non ce l’ha fatta. Lo schianto gli è stato fatale.

Sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Sul posto anche carabinieri e polizia stradale.

Giustino Scipio, 28 anni di Valentano, lavorava per una ditta che realizza manufatti in metallo. La sua morte ha lasciato sgomenta tutta la comunità, a partire dal sindaco che lo conosceva bene.

“Dire che Giustino era un ragazzo meraviglioso, è poco… Era sempre disponibile e generoso – ha ricordato il primo cittadino Stefano Bigiotti -. Quando mi hanno avvisato della sua scomparsa, non volevo crederci, sono rimasto di pietra e non riuscivo a parlare. Siamo vicini alla famiglia”.

Fotocronaca – Mortale sulla Commenda

28 gennaio, 2020