Montefiascone - La chiesa di santa Margherita strapiena per i funerali della 77enne morta in un incidente stradale domenica pomeriggio

Montefiascone – Una folla di religiose e bambini per salutare suor Giuseppina Sebastiani.

La chiesa di santa Margherita, a Montefiascone, era strapiena. Tantissimi bambini e molte religiose.

Tutto il paese ha voluto salutare per l’ultima volta suor Giuseppina Sebastiani, 77 anni, che ha perso la vita nell’incidente stradale di domenica pomeriggio, sulla Verentana.

Suor Giuseppina insegnava ai bambini dell’istituto Santa Lucia Filippini. Genitori, alunni ed ex alunni montefiasconesi la ricordano con affetto. Così come gli abitanti di Ischia di Castro, altro centro in cui era molto conosciuta.

Lo schianto nel quale suor Giuseppina è morto c’è stato intorno alle 17. Lei era a bordo della sua Panda nera e si è scontrata con una jeep prima di finire contro un albero.

Con lei c’erano altre due suore che però sono rimaste solo ferite. Per lei, invece, non c’era stato nulla da fare.

18 febbraio, 2020