Ci sarebbero dei collegamenti con l'episodio di Fabrica di Roma dove una donna è rimasta ustionata in seguito all'esplosione

Ronciglione – Fatta brillare la busta esplosiva a Ronciglione.

Era stata segnalata questa mattina, dalla direttrice del centro di smistamento postale che l’ha vista e subito le è sembrata sospetta.

I carabinieri, intorno alle 8,30, si sono precipitati in strada Caprolatta, vicino al cimitero.

La busta è stata messa in una scatola, senza aprirla ed è stata portata fuori, facendo allontanare tutto il personale.

Un nuovo allarme, dunqque, dopo l’episodio di ieri a Fabrica di Roma, dove una donna è rimasta ustionata alle mani in seguito all’esplosione di una busta postale.

Gli investigatori ipotizzano che dietro possa esserci la stessa mano di quelli di Fabrica di Roma, perché ci sarebbe la stessa etichetta.

Pare che la busta provenisse da Roma, probabilmente dal centro smistamento di Fiumicino.

Gli artificieri l’hanno fatta esplodere. Ora, si tratterà di farla analizzare dal Ris per capire che tipo di esplosivo ci fosse dentro.

Se non si aspettano buste imbottite e si ricevono ugualmente o se comunque una busta può sembrare sospetta per qualche motivo, la raccomandazione dei carabinieri è di non aprirla e chiamare il 112.

11 marzo, 2020