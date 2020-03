“Piscina comunale, imboscata della Lega”

Viterbo - Comune - Caos in maggioranza, Marini (FI) attacca: "Se ne assumeranno le responsabilità" - Il gruppo di Micci si astiene - In commissione bocciata la modifica al regolamento

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Piscina comunale, affondata la delibera in commissione. Era previsto un doppio appuntamento in commissione, la prima alle 9,30, la quarta alle 11,30.

L’opposizione attacca duramente la scelta di modificare il regolamento degli impianti sportivi, per inserire l’ipotesi di centri federali per la gestione tramite convenzione.

Ma in prima, quando si arriva al voto, la Lega chiede di rinviare. Lo spiega il capogruppo Andrea Micci. Ci sono dubbi. Occorre approfondire. “Altrimenti, se si decide di votare, noi ci asterremo”. Si va al voto, Sergio Insogna (Fondazione) è assente, la Lega si astiene e finisce 4 a 4 e quindi la proposta di delibera è bocciata.

Subito dopo, in quarta si doveva discutere l’istituzione di un centro federale presso la piscina comunale. Ma Paola Bugiotti (Lega) chiede di rinviare la discussione.

Il documento è conseguente a quello che poco prima è stato bocciato. Di conseguenza è impossibile affrontare l’argomento.

Anche perché si chiede l’istituzione di un centro federale, che però non è previsto dal regolamento, sempre perché la modifica in prima commissione non è passata.

Ma non solo. Secondo alcuni, Lega compresa, la modifica del regolamento sarà valida quando non solo la commissione, ma pure il consiglio comunale l’avrà approvata. Altrimenti, come spiega Alvaro Ricci (Pd), dando il via libera a una delibera contraria al regolamento: “Si vota qualcosa di illegittimo”.

La Lega va avanti per la sua strada e chiede di votare il rinvio del punto in discussione in quarta. Si va alla conta.

Giulio Marini, capogruppo FI non la prende molto bene. “Sembra un’imboscata – spiega Marini – un cambiamento d’opinione di un gruppo di maggioranza, se ne assumerà la responsabilità”.

Dal canto suo, Luigi Maria Buzzi (FdI) sottolinea come i dubbi in maggioranza nessuno li aveva esternati. Riferimento alla Lega.

FdI e FI escono, la Lega vota per il rinvio e l’opposizione si astiene.

Tutto rinviato e per la piscina nel centrodestra in comune la acque si fanno parecchio agitate.

Giuseppe Ferlicca

3 marzo, 2020